Chỉ 1% siêu trí tuệ mới giải mã được câu đố này

Đây là thử thách dành cho những “bộ não siêu tốc”, có khả năng suy luận sắc bén. Hãy sắp xếp các từ ê/n/v/á/o/i/i/G thành cụm từ có ý nghĩa.

Đáp án của thử thách này là gì?

Nếu đã tìm ra câu trả lời, hãy để lại đáp án dưới phần bình luận và kiểm tra các câu trả lời của "đối thủ".