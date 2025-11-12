  • Zalo

Chỉ 1% siêu trí tuệ mới giải mã được câu đố này

Hỏi - ĐápThứ Tư, 12/11/2025 07:41:54 +07:00Google News
(VTC News) -

Liệu bạn có thuộc nhóm 1% siêu trí tuệ này?

Đây là thử thách dành cho những “bộ não siêu tốc”, có khả năng suy luận sắc bén. Hãy sắp xếp các từ ê/n/v/á/o/i/i/G thành cụm từ có ý nghĩa.

Đáp án của thử thách này là gì?

Đáp án của thử thách này là gì?

Nếu đã tìm ra câu trả lời, hãy để lại đáp án dưới phần bình luận và kiểm tra các câu trả lời của "đối thủ".

Giang Phạm
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn