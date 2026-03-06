Chen chân mua Samsung Galaxy S26 Series lúc rạng sáng ở TP.HCM

Video: Chen chân mua Samsung Galaxy S26 Series lúc rạng sáng ở TP.HCM.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại cửa hàng Di Động Việt trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định), rất đông người dân đã quây kín các tủ trưng bày điện thoại để chờ lấy máy.
Anh Trần Thế Hiển (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết, anh là tín đồ trung thành của các mẫu điện thoại Samsung. Anh đã đặt mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra bộ nhớ 512GB từ ngày 4/3.
Ngay trong đêm 5/3, anh đã đến cửa hàng để chờ mở bán. Sau vài giờ chờ đợi, đúng 0h ngày 6/3, anh được nhận chiếc điện thoại mới.
"Tôi rất vui vì mình là một trong những người sở hữu Samsung Galaxy S26 Ultra sớm nhất. Những người mua sớm như tôi cũng được cửa hàng tặng thêm nhiều phần quà và khuyến mãi hấp dẫn”, anh Hiển nói.
Còn theo anh Đình Huy (ngụ phường Cầu Kiệu) hôm nay, anh cũng đã đổi chiếc Samsung Galaxy S25 Ultra để lên đời Galaxy S26 Ultra ngay sau khi mở bán chính thức.
"Điều tôi ấn tượng nhất ở chiếc điện thoại mới chính là tính năng màn hình bảo mật (Privacy Display). Tính năng này có khả năng ẩn toàn bộ màn hình hoặc các khu vực cụ thể khi nhìn từ góc nghiêng. Điều này giúp ngăn chặn triệt để tình trạng nhìn trộm thông tin ở nơi công cộng”, anh Huy nói.
Đại diện hệ thống Di Động Việt chia sẻ, lượng khách đặt cọc Galaxy S26 Series tại hệ thống này tăng 1,5 lần so với Galaxy S25 Series. 85% khách hàng đặt Galaxy S26 Ultra, 15% còn lại đặt mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn và Galaxy S26 Plus.
Đối với dòng S26 Ultra, phiên bản 512GB được lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 50% đơn hàng. Trong khi đó, bản 256GB chiếm khoảng 45%. Điều này cho thấy, người dùng có xu hướng ưu tiên dung lượng lưu trữ lớn.
“Trong 1 giờ đầu tiên mở bán, chúng tôi đã bàn giao khoảng 150 máy Samsung Galaxy S26 Series cho khách hàng. Dự kiến trong ngày 6/3, chúng tôi sẽ bàn giao khoảng 500 máy. Theo thống kê của chúng tôi, khoảng 60% khách đặt trước lựa chọn hình thức trả góp. Chính sách trả góp áp dụng thời hạn đến 18 tháng với lãi suất 0%", đại diện Di Động Việt cho hay.
Còn theo đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile, số lượng khách hàng đặt trước Samsung Galaxy S26 Series tăng khoảng 20% so với S25 Series. Trong đó, Galaxy S26 Ultra chiếm tới 75% tổng số đơn hàng. Phiên bản cao cấp nhất này được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ loạt nâng cấp về hiệu năng, camera và các tính năng bảo mật, đáng chú ý là tính năng chống nhìn trộm chủ động, giúp hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung trên màn hình.
Về màu sắc, màu tím đang dẫn đầu với khoảng 50% tổng lượng đơn đặt trước. Điều này cho thấy, xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên các thiết kế nổi bật.
“Chúng tôi sẽ mở bán và giao hàng Galaxy S26 Series đến người dùng toàn quốc từ 8h sáng ngày 6/3. Khi đặt mua trước sản phẩm, khách hàng sẽ được nhận gói ưu đãi hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 9 triệu đồng”, đại diện Minh Tuấn Mobile nói.
Đại diện hệ thống Thế Giới Di Động cũng cho biết, đơn vị này cũng sẽ mở bán Samsung Galaxy S26 Series từ 7h sáng 6/3. Trong đó, chiếc điện thoại Galaxy S26 Ultra vẫn là sản phẩm được đặt hàng nhiều nhất.
Galaxy S26 Ultra có độ dày chỉ 7,9mm, mang lại trải nghiệm cầm nắm tinh tế và cao cấp hơn. Dung lượng pin của máy vẫn giữ ở mức 5.000 mAh, nhưng tốc độ sạc đã được nâng cấp từ 45W lên 65W, giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc.
Camera chính của Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng cảm biến 200MP, nhưng với khẩu độ lớn hơn f/1.4, cho phép thu nhận ánh sáng nhiều hơn gần 50% so với Galaxy S25 Ultra, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Màn hình Dynamic AMOLED 6,9 inch với độ phân giải QHD+ (3120 x 1440 pixel) và mật độ điểm ảnh 500 ppi, cùng tần số quét từ 1 - 120Hz, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động.
Galaxy S26 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, với tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB, cùng các phiên bản bộ nhớ trong 256GB, 512GB hoặc 1TB.
Mặc dù không có những nâng cấp phần cứng đột phá, Galaxy S26 Ultra vẫn được trang bị nhiều công cụ AI hữu ích. Đặc biệt, đây là chiếc Galaxy đầu tiên hỗ trợ định dạng Video chuyên nghiệp nâng cao (Advanced Professional), cho phép quay video 8K chất lượng chuyên nghiệp ở tốc độ 30 khung hình/giây.
Tại Việt Nam, giá bán của Galaxy S26 Ultra bắt đầu từ 36,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 12GB/ROM 256GB. Sản phẩm có nhiều lựa chọn màu sắc như Tím Cobat, Xanh da trời, Đen Classic, Trắng Classic, Bạc Shadow và Vàng hồng.
