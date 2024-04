Chế độ tự lái bị nghi gây tai nạn chết người, Tesla âm thầm dàn xếp

(VTC News) -

Theo CNN, Tesla vừa dàn xếp xong một vụ việc là tâm điểm gây chú ý, liên quan đến hệ thống tự lái của hãng này.

Cụ thể, gia đình một cựu kỹ sư Apple tin rằng hệ thống tự lái đã khiến chiếc Tesla Model X mà anh điều khiển có vấn đề, khiến xe gặp nạn trên đường cao tốc ở San Francisco. Phiên tòa đáng ra sẽ kéo dài vài tuần, nhưng hai bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp hôm 8/4. Các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ.

Kỹ sư Apple Walter Huang đã thiệt mạng khi chiếc Tesla của anh tông vào dải phân cách đường cao tốc ở Thung lũng Silicon vào ngày 23/3/2018. Trong cuộc điều tra, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ phát hiện ra rằng hệ thống tự lái Autopilot đã hoạt động gần 19 phút trước khi xảy ra vụ tai nạn chết người. Thời điểm lao ra khỏi đường cao tốc, chiếc xe di chuyển ở tốc độ 114 km/h.

Hiện trường vụ tai nạn của Walter Huang (Ảnh: AP).

Vụ dàn xếp diễn ra đúng lúc Tesla vừa mất một phần ba giá trị thị trường trong năm nay. Giám đốc điều hành Elon Musk và Tesla nói rằng công nghệ Autopilot và Full Self Driving của họ đang dẫn trước đối thủ và là lý do chính khiến Tesla trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới - vượt xa đối thủ BYD của Trung Quốc. Tuy nhiên, gia đình Huang cho biết Tesla đã đề cao quá mức khả năng của công nghệ Autopilot và nó không an toàn khi sử dụng như họ quảng cáo.

Các vấn đề liên quan đến công nghệ tự lái của Tesla luôn nằm trong tầm ngắm từ sau vụ việc của Huang. Sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm nhằm phân tích 1.000 vụ tai nạn liên quan đến Tesla khi các phương tiện kích hoạt tính năng Autopilot, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết hệ thống này có thể mang lại cho người lái xe "cảm giác an toàn sai lầm". Tháng 12 năm ngoái, họ phát hiện rằng nó có thể dễ dàng bị lạm dụng trong một số tình huống nguy hiểm nhất định, và không phải lúc nào Autopilot cũng có thể điều khiển giao thông một cách an toàn.

NHTSA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đang điều tra một loạt vụ tai nạn liên quan đến các tính năng hỗ trợ người lái khác nhau của Tesla, chưa kể một loạt vụ đâm vào xe cứu hộ khi các xe này đang làm nhiệm vụ.

Xe Tesla liên tục đâm vào xe cứu hộ khi các xe này đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: Autoweek).

Ngay sau báo cáo của NHTSA vào tháng 12, Tesla đã thu hồi tất cả 2 triệu ô tô của mình tại Hoa Kỳ, đưa ra nhiều cảnh báo hơn cho tài xế khi chế độ Autopilot đang hoạt động mà không chú ý đến đường đi hoặc đặt tay lên vô lăng.

Tuy nhiên, công ty vẫn khẳng định rằng công nghệ này an toàn và giảm thiểu tử vong khi sử dụng đúng cách. Autopilot yêu cầu người lái xe phải giữ tay trên vô lăng và Tesla cho biết những người sử dụng công nghệ lái xe tự động nên để mắt đến đường đi.

Tesla cho biết những hướng dẫn kể trên không được thực hiện khi vụ tai nạn của Huang xảy ra. Trong một bài đăng ngày 30/3/2018, Tesla cho biết tay của Huang không được phát hiện trên vô lăng trong 6 giây trước khi xảy ra vụ tai nạn. Công ty cho biết họ tin rằng Huang phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn vì các nhà điều tra phát hiện ra anh đang chơi game trên điện thoại trong khi Autopilot đang hoạt động. Huang đã không phanh hoặc cố lái xe ra khỏi dải phân cách trước khi lao vào.

Mặc dù gia đình của Huang thừa nhận anh đã bị phân tâm khi lái xe nhưng họ cho rằng Tesla có lỗi vì hãng này đã tiếp thị sai lệch Autopilot là phần mềm tự lái. Họ cáo buộc Tesla biết rằng Autopilot chưa hoàn thiện và có những sai sót khiến việc sử dụng nó không an toàn.