Cháy ở làng nghề gỗ Hà Nội, nhiều xưởng mộc bị thiêu rụi

(VTC News) -

18h ngày 29/12, người dân làng nghề gỗ Liên Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một xưởng gỗ.

Ngọn lửa bùng phát từ nhà xưởng rồi nhanh chóng lan ra các xưởng kế bên. Theo nhân chứng, khoảng 10 xưởng mộc bị thiêu rụi.

Lửa ngùn ngụt đỏ rực ở làng nghề gỗ.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an huyện Đan Phượng tới hiện trường. Do bên trong nhà xưởng có nhiều gỗ, sơn, máy móc... nên đám cháy bùng lớn.

Công an thành phố huy động thêm phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tại các địa bàn quận, huyện lân cận như Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Sơn Tây... tham gia chữa cháy.

Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người trong vụ cháy.

Đến gần 20h, đám cháy được cơ bản khống chế. Theo lực lượng chức năng, bước đầu xác định không có người mắc kẹt. Công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.