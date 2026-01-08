Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Xác định 2 người tử vong

(VTC News) -

Theo UBND phường Hà Đông (Hà Nội), vụ cháy xảy ra vào sáng 8/1, tại ngôi nhà cao 7 tầng tại số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động 6 xe chữa cháy, một số xe thang, cùng khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia chữa cháy.

Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm toàn bộ cửa ra vào tầng 1.

Đến khoảng 10h, đám cháy cơ bản được khống chế, các lực lượng tiếp tục làm mát, dập tàn và tìm kiếm người bị nạn.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn là nhà ở kết hợp kinh doanh đồ điện dân dụng, thuộc quyền sở hữu của ông L.T.T. (SN 1960). Diện tích căn nhà khoảng 134m², hai bên giáp nhà dân. Gia đình ông T. có 8 người, trong đó 5 người thường xuyên ăn ở tại địa chỉ trên.

Vụ việc làm 1 người bị thương là ông L.T.T. (chủ nhà), đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Hai người tử vong là bà Vũ Thị S. (SN 1937) và anh Lê Minh T. (SN 1999).

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cảnh sát chữa cháy đưa nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, anh Q., tiểu thương buôn bán tại chợ Hà Đông, cho biết sáng nay anh có mặt tại chợ từ sớm. Khoảng 7h, khu vực vẫn sinh hoạt bình thường, cửa hàng nơi xảy ra cháy đã mở cửa, gia đình chủ nhà chuẩn bị buôn bán và đưa các cháu đi học.

“Đến khoảng gần 8h, tôi đang bán hàng trong chợ thì nghe tiếng hô hoán lớn ngoài đường. Chạy ra thì thấy lửa bùng lên rất mạnh ở tầng dưới rồi lan nhanh lên phía trên. Khói đen phủ kín cả mặt tiền ngôi nhà”, anh Q. kể.

Theo chia sẻ của người đàn ông này, khi phát hiện cháy, nhiều người đứng bên ngoài liên tục gọi lớn, quan sát phía trong để xem có ai mắc kẹt không. Tuy nhiên, khói dày đặc che kín lối ra vào, không ai nhìn thấy người bên trong. Một số người nhanh chóng gọi điện báo lực lượng chữa cháy.

Hàng chục tiểu thương và bảo vệ chợ Hà Đông cũng lập tức chạy sang hỗ trợ, mang theo xô nước, bình chữa cháy... để dập lửa. Dù rất nỗ lực, nhưng trước ngọn lửa lan nhanh và dữ dội, mọi cố gắng ban đầu đều không mang lại hiệu quả. Ngọn lửa tiếp tục bốc cao, đe dọa lan sang các nhà liền kề.

“Một lúc sau, chúng tôi thấy một phụ nữ thoát được ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện ở vị trí rất cao và nhảy xuống mái nhà bên cạnh. Lúc này, tất cả chúng tôi như chết lặng, chỉ mong anh ấy bình an”, anh Q. nhớ lại.

Theo lời nhân chứng này, cú nhảy diễn ra giữa lúc khói lửa vẫn bao trùm các tầng phía trên. Rất may, thời điểm đó có một người dân nhanh trí trèo lên mái tôn của căn nhà liền kề, kịp thời đỡ lấy nạn nhân ngay khi người này rơi xuống, giúp giảm lực va chạm. Dù vậy, người đàn ông vẫn bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.