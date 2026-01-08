Cảnh sát đập cửa, phá tầng tum phun nước cứu người kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội

Ngọn lửa phát ra từ tầng 1 rồi nhanh chóng bùng lên các tầng trên. Người trong nhà hoảng loạn đứng trên sân thượng chờ ứng cứu. Một người đàn ông quyết định nhảy ra từ tầng cao của ngôi nhà xuống mái nhà liền kề để thoát khỏi đám cháy. Người này bị thương và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.