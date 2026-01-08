Cảnh sát đập cửa, phá tầng tum phun nước cứu người kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội

<p><iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/n5ASfCq3M8k" title="Cháy lớn Hà Đông: Chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao may có anh bán thịt bò cứu đỡ kịp | VTC News" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""></iframe></p>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Vụ cháy lớn xảy ra vào sasg 8/1, tại ngôi nhà cao tầng trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội)." height="858" data-id="2745102" data-detail="1" data-width="660" data-height="858" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/08/chay-11361427.jpg" class=" lazy" fetchpriority="high" decoding="async" data-index="0">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Vụ cháy lớn xảy ra vào sasg 8/1, tại ngôi nhà cao tầng trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội). </p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Ngọn lửa phát ra từ tầng 1 rồi nhanh chóng bùng lên các tầng trên. Người trong nhà hoảng loạn đứng trên sân thượng chờ ứng cứu. Một người đàn ông quyết định nhảy ra từ tầng cao của ngôi nhà xuống mái nhà liền kề để thoát khỏi đám cháy. Người này bị thương và chuyển đi bệnh viện cấp cứu." height="439" data-id="2745103" data-detail="1" data-width="660" data-height="439" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/08/chay-nha-ha-dong-11372743.jpeg" class=" lazy" data-index="1">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Ngọn lửa phát ra từ tầng 1 rồi nhanh chóng bùng lên các tầng trên. Người trong nhà hoảng loạn đứng trên sân thượng chờ ứng cứu. Một người đàn ông quyết định nhảy ra từ tầng cao của ngôi nhà xuống mái nhà liền kề để thoát khỏi đám cháy. Người này bị thương và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, đồng thời huy động lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường." height="495" data-id="2745108" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/08/chay-nha-ha-dong-5-11420943.jpg" class=" lazy" data-index="2">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, đồng thời huy động lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Lực lượng cứu hộ phải phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong." height="495" data-id="2745107" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/08/chay-nha-ha-dong-4-11402028.jpg" class=" lazy" data-index="3">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Lực lượng cứu hộ phải phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Đến 10h15 cùng ngày, khói đen vẫn bốc nghi ngút. Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai." height="495" data-id="2745106" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/08/chay-nha-ha-dong-3-11393992.jpg" class=" lazy" data-index="4">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Đến 10h15 cùng ngày, khói đen vẫn bốc nghi ngút. Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Một nạn nhân lớn tuổi mắc kẹt trong đám cháy được đưa ra khỏi hiện trường, chuyển tới bệnh viện." height="439" data-id="2745118" data-detail="1" data-width="660" data-height="439" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/08/84562115-93a4-4c24-bbb3-6bb72bd2c1fe-11493670.jpeg" class=" lazy" data-index="5">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Một nạn nhân lớn tuổi mắc kẹt trong đám cháy được đưa ra khỏi hiện trường, chuyển tới bệnh viện.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Lực lượng chức năng đang túc trực tại hiện trường. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản." height="495" data-id="2745109" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/08/chay-nha-ha-dong-6-11425755.jpg" class=" lazy" data-index="6">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Lực lượng chức năng đang túc trực tại hiện trường. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>
