Cảnh sát đập cửa, phá tầng tum phun nước cứu người kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội

Minh Tuệ08/01/2026 12:15:31 +07:00
08/01/2026 12:15:31 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát PCCC&CNCH đập các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong ngôi nhà 7 tầng đang cháy ngùn ngụt, đưa người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt ra ngoài.

Vụ cháy lớn xảy ra vào sasg 8/1, tại ngôi nhà cao tầng trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội).

Ngọn lửa phát ra từ tầng 1 rồi nhanh chóng bùng lên các tầng trên. Người trong nhà hoảng loạn đứng trên sân thượng chờ ứng cứu. Một người đàn ông quyết định nhảy ra từ tầng cao của ngôi nhà xuống mái nhà liền kề để thoát khỏi đám cháy. Người này bị thương và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, đồng thời huy động lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ phải phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong.

Đến 10h15 cùng ngày, khói đen vẫn bốc nghi ngút. Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Một nạn nhân lớn tuổi mắc kẹt trong đám cháy được đưa ra khỏi hiện trường, chuyển tới bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang túc trực tại hiện trường. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản.

