Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà phố Trần Cung, 15 người nhập viện

(VTC News) -

Trưa 7/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội thông tin vụ cháy nhà tại ngõ 82 phố Trần Cung khiến nhiều người nhập viện.

Vụ cháy xảy ra hồi 5h40 cùng ngày, tại số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 và Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy.

Ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, diện tích khoảng 90m². Đám cháy tại tầng 1 đã được người dân dùng phương tiện tại chỗ dập tắt, toàn bộ người mắc kẹt tự thoát ra ngoài an toàn, trong tình trạng tỉnh táo.

Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên để tìm kiếm, kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với chủ nhà rà soát số lượng người sinh sống trong nhà.

Trước nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ do khói, khí độc, chỉ huy chữa cháy yêu cầu chủ nhà khẩn trương tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho toàn bộ người sinh sống trong nhà tại cơ sở y tế gần nhất.

Qua nắm bắt thông tin, đến thời điểm hiện tại, 15 người sinh sống trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được các y, bác sỹ Bệnh viện E thăm khám và điều trị ổn định.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ.

Thông tin từ Bệnh viện E, sáng nay, 15 nạn nhân trong vụ cháy được đưa vào viện. Các nạn nhân chủ yếu bị ngạt khói, một số trường hợp bị bỏng và nguy cơ ngộ độc khí.

15 nạn nhân vụ cháy ngõ 82 Trần Cung đang được theo dõi sức khoẻ.

Theo ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc - Bệnh viện E, qua phân loại ban đầu, trong 15 bệnh nhân có 6 trường hợp bị bỏng từ độ I đến độ IV, kèm nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương đường hô hấp và củng mạc, được chuyển về khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để theo dõi, điều trị.

Các bệnh nhân có dấu hiệu nguy cơ tổn thương đường thở đều được soi phế quản khẩn cấp nhằm hút sạch chất tiết và đánh giá mức độ tổn thương. Sau nội soi, 2 bệnh nhân bị bỏng độ III–IV đã được đặt ống nội khí quản và thở máy.

Những bệnh nhân còn lại chủ yếu có biểu hiện tổn thương nhẹ đến vừa như rát họng, bỏng da độ I. Họ vẫn được theo dõi sát do nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh, tri giác và dẫn đến các tổn thương hô hấp thứ phát.