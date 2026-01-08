Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Thêm một nạn nhân tử vong

(VTC News) -

Tối 8/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho hay, nạn nhân trong vụ cháy được cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong.

"Nạn nhân nhảy từ tầng 6 xuống để thoát khỏi đám cháy. Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng do thương tích quá nặng, bệnh nhân đã không qua khỏi", vị này thông tin.

Nạn nhân nhảy từ tầng 6 xuống để thoát khỏi đám cháy là ông L.T.T. (SN 1960, chủ nhà). Ngoài ông T., vụ cháy khiến hai nạn nhân khác tử vong được cơ quan chức năng xác định là cụ V.T.S (SN 1937) và L.M.T (SN 1999).

Cảnh sát đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi hiện trường.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, vụ cháy xảy ra lúc 8h04 sáng 8/1 tại ngôi nhà cao 7 tầng, để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại địa chỉ số 84 Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang và cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được huy động để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường có lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố.

Sau khi đánh giá tình hình, Chỉ huy chữa cháy đã huy động tăng cường lực lượng Cảnh sát chữa cháy và CNCH tinh nhuệ cùng nhiều phương tiện có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Căn nhà xảy ra cháy có quy mô 1 tầng hầm, 6 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum. Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, sau đó lan lên các tầng phía trên; khói lan sang các nhà liền kề.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Trong đó, 1 người bị thương được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp người dân đưa đi cấp cứu; lực lượng chức năng cứu được 1 người trong nhà và hướng dẫn 1 người ở nhà liền kề thoát ra ngoài an toàn; còn 2 người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Tại hiện trường, đám cháy tỏa nhiệt lượng lớn, sinh ra nhiều khói dày đặc bao trùm toàn bộ căn nhà.

Đến khoảng 9h01, đám cháy cơ bản được khống chế tại khu vực tầng 1. Đến khoảng 10h30, đám cháy từ tầng 1 đến tầng 5 được dập tắt, lực lượng tiếp tục chữa cháy tại các tầng 6, 7 và tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 11h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hoả hoạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại khu vực tầng 6.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.