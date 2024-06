Cháy nhà 4 người chết ở Hà Nội: Hai cháu ngoại đến chơi rồi tử nạn

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ, 4 người tử vong

Ngày cuối tuần định mệnh

Sáng 17/6, hàng trăm người có mặt tại nhà tang lễ Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tiễn đưa 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà trên phố Định Công Hạ (quận Hoàng Mai).

Ngồi thất thần ở hàng lang nhà tang lễ, ông A. (anh họ nạn nhân N.M.H., 53 tuổi) cho biết, sau khi hoả thiêu, tro cốt của bà H. cùng con trai N.Đ.M.S. (11 tuổi) sẽ được đưa về quê nội ở Hải Dương để chôn cất. Còn tro cốt hai cháu ngoại bà H. là N.T.A. (6 tuổi), N.D.K. (2 tuổi) sẽ được đưa về quê Hải Phòng.

Theo ông A., vợ chồng bà H. buôn bán đồ điện nước ở Hà Nội khoảng 25 năm nay.

"Tôi về khu Định Công Hạ này trước, thấy làm ăn được nên rủ vợ chồng chú S. (chồng bà H.) về đây làm cùng. Vợ chồng chú S. rất chịu khó, thường để nhiều hàng hóa trong nhà", ông A. nói và cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông S. bán hàng ở tầng 1, còn bà H. và các con cháu ở tầng 5 - 6.

Nói về việc buôn bán đồ điện nước, vật liệu xây dựng, ông A. nhận định đây là những mặt hàng rất đặc thù bởi có nhiều chủng loại nên không thể gọn gàng như bán các mặt hàng khác.

Hai cháu N.T.A. và N.D.K. thường ở với ông bà nội tại khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Chiều qua là ngày Chủ nhật, các cháu lên chơi với ông bà ngoại thì gặp nạn.

"Em và các cháu chết khổ quá, biết nhưng không làm sao cứu được", ông A. nói trong nước mắt.

Ngôi nhà cháy rừng rực cướp đi sinh mạng của 4 người. (Ảnh: Đ.H.)

Ông T. (em trai bà H.) buồn bã nói vợ chồng bà H. rất chịu khó, sống chắt bóp, làm việc không ngừng nghỉ hơn 20 năm qua.

"Mặc dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng chị ấy thường xuyên về thăm quê, ai có công to, việc lớn gì đều có mặt. Sáng qua, chị H. cùng con trai về quê ăn lễ dạm ngõ của cháu. Khoảng 16h, mẹ con chị ấy quay trở lại Hà Nội thì xảy ra vụ cháy", ông T. buồn bã chia sẻ.

Một người thân trong gia đình bà H. cho biết thêm, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chồng bà H. cầm bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành.

"Chúng tôi rất thắc mắc tại sao ngọn lửa lại bùng phát ở tầng 4. Nhiều người nói có thể do chập điện hoặc sét đánh nhưng kết luận cuối cùng phải đợi công an", người này nói.

Tiếng kêu cứu tắt dần của trẻ nhỏ

Sau nhiều giờ mệt nhoài chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở vụ cháy trên phố Định Công Hạ, Thiếu tá Vũ Văn Sơn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàng Mai trở về đơn vị. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng anh không thể nào chợp mắt, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng trẻ con khóc, kêu cứu trong căn nhà bốc cháy.

Thiếu tá Sơn kể lại, ngay khi nhận thông tin vụ cháy, toàn bộ cán bộ chiến sĩ PCCC&CNCH, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường. Nhận thấy có người mắc kẹt, các chiến sĩ lao vào tìm cách tiếp cận ngôi nhà, nỗ lực hết mình để giải cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, khói quá nhiều, không thể nhìn thấy đường vào. Cho đến khi không nghe tiếng con trẻ khóc kêu cứu nữa, trong chiếc áo chống nóng, Thiếu tá Sơn cùng đồng đội lao vào ngọn lửa. "Lúc ấy chúng tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất, đó là làm cách nào thật nhanh tiếp cận được nạn nhân để giải cứu…”, Thiếu tá Vũ Văn Sơn kể tiếp.

Nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy thi thể 4 nạn nhân, Trung tá Nguyễn Lê Cường, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàng Mai nghẹn giọng kể lại: “Lúc lên đến nơi, ám ảnh nhất là 3 nạn nhân trẻ em tử vong nằm trên bụng bà. Trẻ em luôn là đối tượng đau thương nhất trong các vụ cháy. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, các con chắc chỉ biết chạy theo người lớn. Các con nằm ngay cạnh hành lang…”.

Cảnh sát PCCC&CNCH nghỉ ngơi sau nhiều giờ chữa cháy.

Theo Công an TP Hà Nội, hoả hoạn xảy ra lúc hơn 18h ngày 17/6. Khi lửa bùng phát, trong nhà có 7 người, trong đó 3 người tự thoát được ra ngoài gồm: ông Nguyễn Đình S. (SN 1965, chủ nhà), Nguyễn Thị Hương T. (SN 1991, con gái ông S.) và Nguyễn Tiến D. (SN 1996, con trai ông S.). 4 người còn lại mắc kẹt rồi tử vong trên tầng 6.

Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề.

Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Bộ Công an, VKSND thành phố... khẩn trương thu thập tài liệu, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, thiệt hại về người và tài sản, xử lý theo quy định của pháp luật.