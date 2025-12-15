Cháy lớn tại công ty gỗ rộng 1.000 m² ở TP.HCM

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 15/12, ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH I.T.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đã cố gắng sử dụng bình chữa cháy cá nhân để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh, cột khói đen bốc cao ngút trời.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM đã khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều hướng tiếp cận, tích cực phun nước để khống chế đám cháy.

Đến hơn 8h, ngọn lửa cơ bản đã được lực lượng chữa cháy kiểm soát và tiếp tục phun nước làm mát để ngăn ngừa cháy bùng phát trở lại.

Vụ cháy sập hoàn toàn nhà xưởng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhà xưởng, cùng tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi.

Được biết, Công ty TNHH I.T có diện tích rộng hơn 1.000 m², chuyên sản xuất và chế biến các mặt hàng từ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế...). Diện tích cháy đang được cơ quan chức năng xác định.