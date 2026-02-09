Chạy đua doanh số để nhận thưởng Tết, môi giới bất động sản tung chiêu hút khách

(VTC News) -

Chị Trần Mai Anh - nhân viên môi giới một công ty bất động sản tại Hà Nội - chia sẻ, những ngày cuối năm với nhiều người là thời gian để đi sắm Tết, nhưng với nghề môi giới bất động sản thì lại là lúc bận rộn dẫn khách nhằm đạt chỉ tiêu nhận thưởng Tết.

Công ty của chị Mai Anh giao KPI cho nhân viên khá rõ ràng, việc trả lương, trả thưởng cũng căn cứ vào KPI nên mùa cuối năm thường là lúc nhân viên môi giới bất động sàn phải "vắt chân lên cổ" để làm việc.

Chị cho biết, những nhân viên thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm sẽ được thưởng Tết 3 tháng lương cơ bản, thu nhập 600 - 800 triệu đồng được thưởng 2 tháng lương cơ bản, còn đạt 500 triệu đồng được 1 tháng lương cơ bản, dưới 500 triệu đồng thì không được thưởng.

Ngoài ảnh hưởng đến thưởng Tết, nếu mức thu nhập đạt 1 tỷ đồng trở lên, tiền lương cơ bản cũng sẽ được tính là 12 triệu đồng/tháng, từ 600 - 800 triệu đồng là 10 triệu đồng/tháng, 500 triệu đồng là 8 triệu đồng/tháng, còn dưới 500 triệu đồng thì chỉ được 5 triệu đồng/tháng.

"Doanh số cả năm rất quan trọng đối với dân môi giới bất động sản vì quyết định cả thưởng Tết và mức lương cuối năm cao hay thấp. Từ đó cộng dồn thành một khoản tương đối lớn, đủ cho Tết tươm tất. Chính vì vậy, cuối năm mà không đủ doanh số thì khó có được một cái Tết đủ đầy", chị Mai Anh nói.

Cũng theo chị Mai Anh chia sẻ, năm 2025, giá bất động sản tăng quá mạnh nên lượng giao dịch giảm khoảng 30 - 40% so với năm trước. Cũng vì thế, thu nhập của chị Mai Anh hiện mới đang ở mức 490 triệu đồng đồng/năm. Chị đang cố gắng chốt thêm 1 - 2 giao dịch để đạt KPI như kỳ vọng.

Cuối năm, nhiều môi giới nỗ lực làm để đủ doanh số thưởng Tết.

Hơn 3 tuần nay, chị Mai Anh liên tục phải làm việc với cường độ 13 giờ/ngày. Thậm chí, nhiều ngày còn phải bỏ cả bữa trưa để tư vấn, dẫn khách đi xem nhà, buổi tối về tới nhà chị vẫn liên tục gọi điện hẹn lịch với khách hàng đi xem trực tiếp.

“Từ hơn 3 tuần trở lại đây, ngày làm việc của tôi bắt đầu vào lúc 7h và kết thúc vào lúc 22h. Lượng khách gọi điện đi xem nhà cuối năm thường nhiều hơn các dịp khác trong năm, nhiều khi khách hàng đi làm và tranh thủ đi xem nhà vào buổi trưa nghỉ nên tôi phải bỏ bữa để đi cùng khách. Chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa là nghỉ Tết, không biết tôi có kịp chốt 1, 2 đơn hàng nữa không”, chị Mai Anh chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Biên, nhân viên môi giới của một công ty bất động sản ở Hà Nội cũng lo lắng không được mức thưởng Tết như mong muốn vì doanh số hiện tại của anh không nhiều.

“Thời điểm cuối năm, tôi chỉ mong có thêm giao dịch để đủ doanh số được nhận thưởng Tết, nên đang nỗ lực dẫn khách đi xem dự án. Có nhiều dự án ở các tỉnh xa, nhưng cứ có khách gọi là tôi lên đường, chỉ mong chốt thêm được 1 - 2 giao dịch để vừa có hoa hồng, vừa có thêm chút tiền thưởng. Những ngày này đi lại rất vất vả vì đường thường xuyên tắc, nhưng tôi chấp nhận vì đây là nghề của mình rồi", anh Biên tâm sự.

Trong năm 2025, doanh số bán hàng của công ty anh Biên đã giảm 25 - 30% so với năm trước do giá bán ở ngưỡng cao, nhiều khách hàng có tâm lý chờ đợi. Chỉ đến đầu tháng 10, nhu cầu mua nhà mới có xu hướng tăng trở lại. Vì vậy, phía công ty áp định mức cho nhân viên môi giới phải bán tối thiểu 2 - 3 sản phẩm bất kỳ/tháng mới được thưởng. Đây là cách kích thích nhân viên tăng tốc nhằm tăng doanh số sau một năm không mấy suôn sẻ.

Theo anh Biên, phía công ty hiện cũng chủ động tăng chiết khấu sản phẩm để hỗ trợ nhân viên. Ví dụ, với sản phẩm nhà đất, đất trong dân cư, hoa hồng sẽ là 2% giá bán. Tuy nhiên, nhân viên môi giới sẽ phải cắt 1% cho công ty, thực nhận là 1%.

Đối với sản phẩm căn hộ chung cư, hoa hồng sẽ phụ thuộc vào cam kết của chủ đầu tư. Mức hoa hồng tối thiểu đối với một căn hộ có giá từ 4 - 5 tỷ đồng sẽ là 40 - 50 triệu đồng/sản phẩm.

Tương tự, với đất nền, mức hoa hồng sau một giao dịch thành công sẽ là 2%, hiện nay tăng lên 2,3%.

"Mặc dù có chính sách hấp dẫn hơn nhưng trong bối cảnh giáp Tết hiện nay, việc đẩy hàng nhanh là không hề dễ dàng. Một sản phẩm bán thành công thường phải mất vài tháng mới thuyết phục được người mua xuống tiền, chưa kể nhiều khách có tâm lý đợi ra Tết mới tính tiếp", anh Biên nói.

Nhiều chiêu dụ khách chốt mua trước Tết

Để đạt đủ doanh số năm, nhiều môi giới đã buộc phải chấp nhận cắt thêm hoa hồng cho khách để họ chấp nhận đặt cọc trước Tết.

Chị Trần Lan Hoa - một môi giới nhà đất ở khu vực quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) - cho hay, chị vừa chốt thành công 1 căn nhà liền thổ diện tích 45 m² giá 7 tỷ đồng. Hoa hồng chị được nhận là 1,5%, tuy nhiên để khách chấp nhận xuống tiền trước Tết, chị đã phải chấp nhận cắt 0,5% hoa hồng cho khách.

Người mua cần cảnh giác với nhiều chiêu trò hút khách của môi giới bất động sản. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

"Tôi đang thiếu doanh số để được nhận thưởng Tết, nên nếu chốt thành công thêm 1, 2 giao dịch nữa, tôi sẽ được nhận thưởng Tết và mức lương cơ bản cao hơn. Dù biết số tiền hoa hồng cắt cho khách không nhỏ nhưng vừa làm quà cho khách vui lòng xuống tiền vừa giúp tôi có thêm doanh số, nên tôi chấp nhận giảm thu nhập để có thêm những khoản khác", chị Hoa nói.

Tuy nhiên, không ít môi giới lại có chiêu trò "qua mắt" người mua bằng cách thổi giá sản phẩm rồi lại dụ khách: "chốt mua trước Tết sẽ được giảm giá".

Anh Nguyễn Văn Hồng - một khách mua nhà tại Hà Nôi chia sẻ, cách đây khoảng 1 tháng, anh được môi giới dẫn đi xem một căn nhà 35 m² tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội) với giá 8 tỷ đồng. Môi giới lý giải, do chủ nhà đang cần tiền nên nếu khách chốt căn này trước Tết sẽ được giảm giá 300 triệu đồng, còn chốt sau Tết thì giá vẫn giữ nguyên.

Thoạt đầu khi nghe thông tin này, anh Hồng cũng định xuống tiền luôn để được mức giá tốt. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, anh được biết giá chuẩn của căn nhà mà chủ rao bán chỉ khoảng 7,6 tỷ đồng.

Lúc này anh Hồng mới nhận ra nhân viên môi giới đã cố tình đẩy giá lên cao rồi dụ khách bằng chiêu giảm giá trước Tết để bán hàng.

Ông Giang Anh Tuấn, Giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh, nhận định, cuối năm là thời điểm nhiều môi giới tranh thủ bán nhà để đạt đủ doanh số cũng như có thêm hoa hồng tiêu Tết. Tuy nhiên, bên cạnh những môi giới bán hàng chuyên nghiệp thì còn không ít môi giới dùng chiêu trò thổi giá, rồi giảm giá bán.

"Người mua nhà cần cảnh giác với các tin đăng quá tốt về giá và luôn luôn so sánh với giá trung bình của thị trường. Để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chuyển khoản, đặt cọc trước khi xác thực thông tin", ông Tuấn khuyến cáo.