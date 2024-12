Cháy cửa hàng bánh mì ở Hà Nội, cảnh sát dùng thang cứu 3 người mắc kẹt

(VTC News) -

Sáng 5/12, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt đám cháy nhà, cứu 3 người thoát nạn.

Lúc 19h50 ngày 4/12, Công an quận Hai Bà Trưng nhận tin báo cháy tại ngôi nhà số 4 phố Hồng Mai, phường Trương Định. Đơn vị lập tức chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 2 xe chữa cháy, phối hợp với 1 xe của Công an quận Hoàng Mai chi viện cùng lực lượng Công an phường Trương Định, lực lượng tại chỗ xuống hiện trường xử lý hoả hoạn.

Cảnh sát đưa được 3 người mắc kẹt trong đám cháy xuống đất an toàn.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 3 người mắc kẹt trên tầng 2 ngôi nhà. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sử dụng đội hình cứu người bằng thang sắt, bố trí lực lượng đưa được 3 nạn nhân xuống dưới an toàn. Các nạn nhân sức khoẻ ổn định, không ai bị thương.

Công tác chữa cháy được thực hiện khẩn trương, sau khoảng 5 phút đám cháy được dập tắt.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đám cháy xuất phát từ khu vực bán bánh mì tại tầng 1. Ngôi nhà có diện tích 72m2, cao 5 tầng, có 2 mặt tiền là số 4 Hồng Mai và số 425 Bạch Mai.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.