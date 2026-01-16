Công nghệ 16/1: Mỹ áp thuế chip AI cao cấp, startup video AI đạt giá 1,3 tỷ USD

(VTC News) -

Mỹ áp thuế 25% lên chip AI cao cấp

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh áp thuế 25% đối với một số dòng chip máy tính tiên tiến, trong đó có NVIDIA H200 và AMD MI325X. Đây là động thái nhằm thúc đẩy sản xuất bán dẫn trong nước và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Jensen Huang, CEO Nvidia trình bày về nền tảng AI Vera Rubin tại CES 2026, giữa bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát chip cao cấp. (Nguồn: Patrick T. Fallon)

Theo Nhà Trắng, biện pháp này được đưa ra dưới danh nghĩa an ninh quốc gia, với mục tiêu khuyến khích các công ty công nghệ đầu tư vào sản xuất chip ngay tại Mỹ. Trước đó, ông Trump từng đe dọa áp mức thuế cao hơn, lên tới 100%, nếu các doanh nghiệp không mở rộng hoạt động sản xuất trong nước.

Động thái mới được công bố trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực củng cố vị thế trong ngành bán dẫn toàn cầu, khi hiện tại chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng chip thế giới. Các chuyên gia nhận định, quyết định này có thể làm tăng chi phí đối với các công ty công nghệ, nhưng đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa.

Đài Loan đầu tư 250 tỷ USD vào ngành bán dẫn Mỹ

Chính phủ Mỹ vừa ký kết thỏa thuận thương mại lớn với Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, các công ty công nghệ và bán dẫn Đài Loan sẽ đầu tư trực tiếp 250 tỷ USD vào ngành bán dẫn tại Mỹ. Khoản đầu tư nhằm thúc đẩy sản xuất chip trong nước, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, vốn được xem là rủi ro kinh tế và an ninh quốc gia.

Ngoài ra, Đài Loan sẽ cung cấp thêm 250 tỷ USD dưới dạng bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ các khoản đầu tư bổ sung từ các doanh nghiệp công nghệ khác. Đổi lại, Mỹ cam kết đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Đài Loan như bán dẫn, quốc phòng, AI, viễn thông và công nghệ sinh học.

Thông tin được công bố ngay sau khi chính quyền Tổng thống Trump ban hành tuyên bố về việc áp thuế 25% lên một số dòng chip AI cao cấp nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời khẳng định mục tiêu đưa sản xuất bán dẫn quay trở lại Mỹ, nơi hiện chỉ sản xuất khoảng 10% lượng chip toàn cầu.

Higgsfield - Startup video AI cán mốc định giá 1,3 tỷ USD

Startup AI video Higgsfield, do cựu giám đốc Snap Alex Mashrabov sáng lập, vừa đạt mức định giá 1,3 tỷ USD sau khi huy động thêm 80 triệu USD trong vòng Series A mở rộng, nâng tổng vốn lên 130 triệu USD. Higgsfield cung cấp công cụ tạo và chỉnh sửa video bằng AI, nhanh chóng trở thành nền tảng ưa thích của các nhà sáng tạo nội dung và đội ngũ marketing chuyên nghiệp. Chỉ sau 9 tháng, công ty đã thu hút hơn 15 triệu người dùng, đạt tốc độ tăng trưởng vượt trội với doanh thu thường niên ước tính 200 triệu USD, gấp đôi chỉ trong vòng hai tháng.

Một hình ảnh do Higsfield tạo ra từ AI. (Nguồn: Higgsfield)

Mashrabov, từng là trưởng bộ phận Generative AI tại Snap, sáng lập Higgsfield sau khi công ty này mua lại startup trước đó của ông - AI Factory - với giá 166 triệu USD vào năm 2020. Higgsfield hiện được đánh giá là một trong những startup AI phát triển nhanh nhất, vượt qua nhiều tên tuổi lớn như OpenAI, Slack hay Zoom về tốc độ tăng trưởng. Với sự tham gia của các quỹ đầu tư như Accel, Menlo Ventures và GFT Ventures, Higgsfield đặt mục tiêu mở rộng sang quảng cáo, âm nhạc và thị trường quốc tế, khẳng định vị thế trong làn sóng bùng nổ video AI.

Bosch bổ nhiệm Chủ tịch mới khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương

Bosch vừa công bố ông Robert Hesse đảm nhận vị trí Chủ tịch khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Bosch Singapore từ ngày 1/1. Ông Hesse kế nhiệm ông Vijay Ratnaparkhe, mang theo hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế trong nhiều lĩnh vực và từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương.

Việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết lâu dài của Bosch đối với khu vực, nơi tập đoàn ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 với doanh thu thuần 2,35 tỷ euro tại Đông Nam Á và 803 triệu euro tại châu Đại Dương. Bosch kỳ vọng ông Hesse sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển, mở rộng công nghệ và dịch vụ phù hợp với nhu cầu địa phương.