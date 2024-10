Chàng trai Hải Phòng và 30 ngày chạy xe máy từ Việt Nam qua Lào xuyên Trung Quốc

Video: Nguyễn Ngọc Trung phượt môtô 12.000 km từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Chuyến phượt bằng xe máy kéo dài 30 ngày của Nguyễn Ngọc Trung (36 tuổi, Hải Phòng) qua nhiều thành phố từ Việt Nam qua Lào, tới Trung Quốc gây sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Hành trình của anh dài 12.066 km, đi qua độ cao từ 3.000 đến hơn 5.000 mét so với mực nước biển, trải qua sự thay đổi nhiệt độ từ 0 độ C đến 34 độ C.

Ngoài chiếc mô tô phân khối lớn, Ngọc Trung chuẩn bị chu đáo những trang thiết bị cần cho chuyến đi, nghiên cứu kỹ các cung đường, thời tiết và văn hóa những địa phương mình sẽ đi qua.

Những điểm mà Ngọc Trung đã đi qua trong hành trình 30 ngày.

30 ngày ngồi mô tô qua 3 quốc gia Mê mô tô và kinh doanh loại xe này hơn 10 năm, Ngọc Trung luôn ấp ủ ước mơ chinh phục những cung đường xa xôi trên chiếc xe yêu thích của mình. Trung từng phượt bằng mô tô trên nhiều cung đường trong nước, mỗi tháng đi khoảng 1.000km nhưng trước chuyến đi đình đám này, anh chưa từng chạy mô tô ra nước ngoài.

"Ý tưởng phượt bằng mô tô từ Việt Nam qua Lào tới Trung Quốc của mình xuất phát từ slogan của hãng xe BMW là 'Make life a ride', nghĩa là biến cuộc sống thành cuộc đua. Ngoài ra, tuổi thơ của mình luôn có hình bóng hành trình trong phim Tây Du Ký nên muốn quyết tâm khám phá đất nước tỷ dân", Ngọc Trung chia sẻ.

Ngày 1/9, với hành trang đơn giản, Trung bắt đầu chuyến phượt xuyên quốc gia của mình. Đồng hành với anh còn có 1 mô tô và 2 ô tô khác. Xuất phát từ Điện Biên, họ xuyên qua biên giới đến Lào rồi tiếp tục di chuyển đến cửa khẩu Bonten để tiến vào Trung Quốc. Tại cửa khẩu, cơ quan chức năng cấp cho đoàn giấy phép lái xe tạm thời, biển số tạm thời, đồng thời phổ biến luật giao thông Trung Quố trước khi họ trực tiếp lái xe trên nước bạn.

Những ngày sau đó, nhóm của Trung đi qua các tỉnh thành như Vân Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Lan Châu, Cam Túc và khu tự trị Tây Tạng. Họ ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng như thành phố Thành Đô, khu Cửu Trại Câu (tỉnh Tứ Xuyên), sa mạc Đôn Hoàng (tỉnh Cam Túc), Trại căn cứ Everest ở Tây Tạng, say sưa với những khám phá, trải nghiệm mới mẻ ở mỗi vùng đất mới.

Nguyễn Ngọc Trung cho biết, trong những thành phố đã đi qua, anh đặc biệt ấn tượng với thánh địa Phật giáo Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, nơi nổi bật với những nét đặc thù về văn hoá, lịch sử. Do các điểm tham quan quá đông khách du lịch nên anh tìm đến tu viện ẩn trên núi để tìm kiếm sự bình yên.

Còn Trại căn cứ Everest (EBC) giống như thước đo sức khoẻ và khả năng chịu đựng của mỗi thành viên trong đoàn, vì khi di chuyển lên độ cao hơn 5.000m, mọi người phải đối mặt với tình trạng thiếu ôxy và cái lạnh có khi xuống đến 0 độ C. Sa mạc Đôn Hoàng, nơi có những con đường suốt 300km không bóng dáng trạm nghỉ, bốn bên chỉ toàn là cát cũng là một địa điểm ghi dấu ấn với phượt thủ Hải Phòng.

Anh cũng cực kỳ ấn tượng với cảnh đẹp thần tiên của Cửu Trại Câu - khu sinh quyển được bảo tồn cực tốt dù khách du lịch luôn đông nườm nượp, với thành phố Trùng Khánh nhà cao tầng mọc nhiều như nấm, giao thông cực kỳ phức tạp gây choáng ngợp.

Những điểm đến giúp Ngọc Trung hòa mình vào thiên nhiên.

"Khó khăn lớn nhất trong chặng đường hơn 12.000km của mình có lẽ là khi chạy xe trên đoạn đường thuộc cao tốc G109 nối từ Bắc Kinh tới Lhasa. Đây là chặng đường khó nhằn nhất hành trình, dài tới 800km. Nó rất xấu vì nhiều xe siêu trường siêu trọng chạy qua khiến mặt đường lồi lõm. Mình còn gặp phải cơn mưa đá tầm 1 tiếng đồng hồ liên tục nên di chuyển rất khó khăn", Ngọc Trung chia sẻ.

Trung bình mỗi ngày, nhóm của Trung di chuyển khoảng 400 - 500km, ngày dài nhất tới 1.000km với hơn 13 giờ lái xe liên tục. Sau khi khám phá Trung Quốc, họ quay lại cửa khẩu Mohan của Lào, đi qua đất nước này về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên).

Gặt hái của anh trong chuyến đi không chỉ là chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh mà còn trải nghiệm đời sống văn hóa đặc sắc của từng vùng miền, thưởng thức những bữa ăn đầm ấm cùng gia đình người dân bản địa, hòa mình vào các lễ hội truyền thống đã để lại ký ức khó phai trong lòng chàng trai.

Ngọc Trung có mặt ở con đường tơ lụa huyền thoại của Trung Quốc.

Trải nghiệm vô giá của chàng trai Hải Phòng.

220 triệu đồng cho hành trình "ra khỏi miệng giếng" Chuyến đi 30 ngày không chỉ đòi hỏi sức bền, lòng kiên nhẫn mà còn yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi khía cạnh. Ngọc Trung dành 3 tháng để rèn luyện sức khoẻ, cải thiện khả năng thích nghi với độ cao, tăng sức bền, rèn thêm kỹ năng chạy xe mô tô trên nhiều loại địa hình.

Về xe, Trung chọn chiếc mô tô BMW GSA 1250 có khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ. Kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy móc, động cơ, bộ truyền động, phanh, lốp, hệ thống điện là những công việc bắt buộc. Ngoài ra, việc trang bị thùng đồ dung tích lớn và bộ phụ kiện cần thiết như áo giáp bảo hộ, mũ bảo hiểm, găng tay, đồ bảo hộ chống mưa cũng được Trung đặt lên hàng đầu.

Cả nhóm dành nhiều tuần lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Trung lập bản đồ những tuyến đường sẽ đi qua và nghiên cứu kỹ về điều kiện thời tiết, địa hình, văn hóa từng địa phương, sắp xếp thời gian nghỉ tại các điểm dừng chân dự kiến.

"Đến các thành phố lớn, nhóm mình ở khách sạn lớn, khi tới những địa phương không có khách sạn thì chấp nhận ngủ tại lều. Khi ở Trại căn cứ Everest thì ở lều tập thể vẫn đáp ứng được giấc ngủ, còn những ngày ở sa mạc Đôn Hoàng thì ở lều đơn. Nửa đêm mưa to gió lớn là một trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ đối với mình", phượt thủ 8x chia sẻ.

Những chuyến đi dài ngày như vậy đặt ra thử thách lớn về tài chính. Trung lên ngân sách cụ thể cho mỗi chặng, bao gồm chi phí xăng dầu, ăn uống, chỗ ở và những khoản chi phí phát sinh khác. Anh cũng chuẩn bị một khoản dự phòng cho các tình huống khẩn cấp và bất ngờ. Tổng chi phí trong 30 ngày đi phượt của Trung là khoảng 220 triệu đồng.

"Bạn đồng hành" của Ngọc Trung trong suốt hành trình.

Về mặt pháp lý, ngoài hộ chiếu, anh phải chuẩn bị giấy phép lái xe quốc tế, bảo hiểm xe và những giấy tờ thông hành cần thiết cho từng quốc gia sẽ đi qua.

Chuyến đi dài ngày với cường độ di chuyển cao đòi hỏi thể chất tốt. Trung tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt để cải thiện sức bền và sự dẻo dai. Anh cũng chuẩn bị các loại thuốc cơ bản như giảm đau, chống dị ứng, sát trùng và các loại vitamin bổ sung.

Ngọc Trung chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe trong suốt hành trình: "Mình đã chuẩn bị trước các loại thuốc cơ bản. Với mình, bí quyết quan trọng nhất là cố gắng ăn đủ dù đồ ăn có hợp hay không hợp. Mình cũng thường sử dụng men tiêu hoá đề phòng đồ ăn có vấn đề. Điều quan trọng nhất là phải ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe cho cả hành trình".

Chàng trai Hải Phòng còn cho biết, hai trong số những yếu tố quan trọng của chuyến đi này là kỹ năng sinh tồn và khả năng xử lý tình huống. Từ việc sửa chữa xe dọc đường đến đối mặt với những sự cố bất ngờ như thời tiết xấu, mọi thứ đều được Trung chuẩn bị sẵn sàng thông qua những gì mình đọc, học hỏi và qua nhiều chuyến đi trước đó.

Ngọc Trung đã có trải nghiệm đầy màu sắc và ý nghĩa.

Hành trình của Ngọc Trung được cư dân mạng thích thú theo dõi vì với nhiều người, hành trình này không đơn thuần là một chuyến phượt mà còn minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Đi cũng là quá trình trưởng thành và khám phá. "Hãy đi khi có thể, để thấy mình là con ếch vừa nhảy lên miệng giếng, lại gặp miệng giếng to hơn", đây là thông điệp mà Ngọc Trung muốn truyền tải, tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ khám phá thế giới.