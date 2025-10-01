Chấn thương nặng vì sập nhà do bão Bualoi

(VTC News) -

Trong hai ngày 29-30/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu do tai nạn trong mưa bão Bualoi, phần lớn bị đa chấn thương, cần can thiệp phẫu thuật.

Một trong những ca nghiêm trọng là ông N.V.D, 57 tuổi, ở Hưng Yên, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hàm mặt, bàn tay phải và cổ tay trái. Gia đình cho biết ông bị ngã vì lốc xoáy.

Tại Ninh Bình, bà P.T.H, 66 tuổi, cơ thể đa chấn thương do nhà sập trong bão. Ông N.T.K, 52 tuổi, ở Phú Thọ, khi trèo lên sửa mái tôn bị gió cuốn tốc rơi từ trên cao, dẫn đến gãy xẹp đốt sống thắt lưng L1.

Sau khi nhập viện, ông T.Đ.T được bác sĩ tiểu phẫu khâu vết thương.

Bà V.T.Đ, 83 tuổi, Thanh Hóa trượt ngã trong đêm mưa, bị gãy xương đùi trái. Bệnh nhân đang được theo dõi và sẽ được phẫu thuật cố định xương sau vài ngày do đang dùng thuốc chống đông máu.

Một tai nạn hy hữu khác xảy ra tại Hải Phòng khi chị H.T.P bị tấm tôn lớn cứa cổ chân trong mưa bão, gây đứt gân Achilles, mất khả năng vận động. Người thân đã sơ cứu, cầm máu và đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn. Các bác sĩ đã mổ khẩn để nối lại gân.

Tối 28/9, tại Hà Nội, ông T.Đ.T gặp tai nạn khi cánh cổng bật mạnh vì gió bão, va vào đầu khiến ông ngã ngửa, chấn thương sọ não và vùng chẩm. Bệnh nhân được tiểu phẫu, điều trị nội khoa và đang theo dõi tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, huy động toàn bộ ê-kíp y tế, đảm bảo xử lý nhanh chóng, hiệu quả các trường hợp nguy kịch.

Liên quan công tác cấp cứu và điều trị sau bão, Bộ Y tế đã ban hành công điện yêu cầu các bệnh viện tại vùng ảnh hưởng tăng cường lực lượng, hỗ trợ chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên.