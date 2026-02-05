Chặn đứng hơn 6 tấn lạp xưởng bẩn suýt tuồn ra thị trường dịp Tết ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 5/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, ngày 4/2, Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra container tại khu đất thuộc tổ dân phố Xuân Ổ A, phường Võ Cường.

Lực lượng chức năng kiểm tra kiểm tra hàng trên container. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 9.000 gói lạp xưởng (loại 10 chiếc/gói, trọng lượng 700gr/gói), trên bao bì thể hiện có xuất xứ Trung Quốc, tổng khối lượng khoảng 6,3 tấn.

Số hàng trên do ông Zhang Huilin (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) làm chủ. Tại thời điểm làm việc, ông Zhang Huilin không xuất trình được giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các hồ sơ liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Lạp xưởng thể hiện có xuất xứ từ Trung Quốc. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Làm việc với cơ quan chức năng, Zhang Huilin khai nhận đã mua số lạp xưởng trên từ nguồn trôi nổi trên thị trường nhằm bán kiếm lời, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ toàn bộ tang vật, hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng và buộc tiêu hủy toàn bộ số lạp xưởng vi phạm theo quy định của pháp luật.