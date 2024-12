Cha con vạn dặm: Hành trình thấu hiểu và kết nối của bố con Nấm

(VTC News) -

Cha con vạn dặm là chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng trên VTV3 và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Chương trình đặt bố con vào những hoàn cảnh mang tính thử thách và theo dõi cách họ cùng nhau vượt qua. Thử thách có thể đến từ những địa điểm cần được chinh phục, những nỗi sợ bố và con cần đối mặt, những điều mới lạ bố và con chưa từng được trải nghiệm...

Từ đó, chương trình mang đến những thước phim hùng vĩ, tươi đẹp nhất về phong cảnh của đất nước, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc có một không hai trong hành trình của các bố con. Qua hành trình Cha con vạn dặm, bố sẽ mang đến cho con một thế giới mới, để con nhìn ngắm, khám phá bằng chính đôi mắt của mình.

Nguyễn Hải Đăng (AlexD) và con gái - Nguyễn Phương An (Nấm) trong tập mới nhất của "Cha con vạn dặm".

Tập mới phát sóng ghi lại hành trình trải nghiệm tại Bình Liêu của bố con Nguyễn Hải Đăng (AlexD) và bé Nguyễn Phương An (Nấm). Đây không chỉ là chuyến đi chơi, chuyến trải nghiệm mà còn là hành trình để hai bố con Nấm có cơ hội hiểu nhau hơn, cùng nhau nhận ra những bài học và cùng nhau xây dựng những kỷ niệm thật đẹp cho tuổi thơ của Nấm.

Nguyễn Hải Đăng (AlexD), cái tên quen thuộc trong cộng đồng giáo dục với kênh dạy tiếng Anh gần 1 triệu người theo dõi, nổi tiếng với khả năng dạy con gái – bé Nguyễn Phương An (Nấm, 8 tuổi) – thành thạo tiếng Anh từ nhỏ. Dẫu vậy, phía sau thành công ấy, AlexD luôn tự đặt câu hỏi liệu cách mình nuôi dạy con đã thực sự giúp bé có được tuổi thơ trọn vẹn chưa.

Đồng hành cùng Cha con vạn dặm, AlexD có cơ hội trải nghiệm cùng con gái những khoảnh khắc đời thường mà trước đây anh vô tình bỏ lỡ với con. Anh tâm sự: “Mình sinh ra ở ruộng đồng, tuổi thơ được chạy chơi bên ngoài rất nhiều. Nhưng khi lớn lên, đến với cuộc sống đô thị, chính mình lại trở thành người bao bọc con thái quá. Giờ nhìn lại thì con rất mong muốn và xứng đáng được trải nghiệm như bao đứa trẻ khác mà đáng lẽ mình phải làm từ lâu rồi.”

Chuyến đi này, lần đầu tiên anh dừng lại, nhìn con bằng một góc nhìn khác, không còn là người cha luôn muốn sắp xếp mọi thứ hoàn hảo cho con ở thành phố.

Trong chuyến đi này, hai bố con Nấm đã ghi nhận nhiều thứ lần đần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Nấm và bố giao tiếp với nhau hoàn toàn bằng tiếng Việt, trước đây khi ở nhà với thói quen dạy con từ nhỏ, nên gia đình sống với nguyên tắc là Bố AlexD sẽ giao tiếp với Nấm hoàn toàn bằng Tiếng Anh và mẹ Nấm là Tiếng Việt.

Lần đầu tiên Nấm bộc lộ những khía cạnh tươi sáng mà trước đây bố chưa từng thấy. Nấm rất thích với các hoạt động ở nơi đây, học trải nghiệm làm bánh, thi làm bánh với bố và thắng bố, được chơi với động vật, làm kèn lá, đá bóng,... còn ở thành phố thì chỉ có các bạn con quen thôi. Bố AlexD cũng bất ngờ trước sự khéo léo và nhanh nhẹn của con gái khi tự tay làm bánh.

Trước giờ rất ít khi trao quyền cho con làm mọi việc, nhưng thực sự rất bất ngờ khi cho con làm bánh và bé rất khéo tay, làm rất là nhanh. Và rất đúng là phải có những khoảng thời gian mình lùi lại phía sau nhìn con theo góc độ hoàn toàn khác, cho con làm những cái mới thấy con có sự thay đổi và điểm mạnh của con. Sinh con rồi mới hiểu con, mới có cơ hội kết nối và hiểu con hơn trong hành trình làm cha”, AlexD thổ lộ.

Nấm tham gia trải nghiệm đến lớp học bán trú của các bạn trẻ vùng cao.

Và đây cũng là lần đầu tiên Nấm tự tay rửa bát. Với trải nghiệm đến lớp học bán trú của các bạn trẻ vùng cao, việc cùng nhau nấu ăn và giúp đỡ các bạn học sinh bán trú đã dạy cho Nấm sự tự lập và những bài học sâu sắc. Lần đầu tiên tự rửa bát, Nấm đã thể hiện sự nhanh nhẹn và trách nhiệm, điều mà trước đây bố AlexD chưa từng thấy.

Điểm đến cuối cùng kết thúc 3 ngày 2 đêm tại Bình Liêu là cột mốc 1927 với hành trình leo đầy thử thách. Mặc dù rất mệt, nhưng Nấm vẫn kiên trì chinh phục mục tiêu cùng bố. Khoảnh khắc hai bố con cùng nhau chạm đến đỉnh đồi, cùng nhau dưới ánh hoàng hôn, hát những câu hát "nothing gonna change my love for you" chia sẻ niềm vui chiến thắng, chính là minh chứng rõ nhất cho tình cảm gắn bó và sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai bố con.

"Hành trình vạn dặm" của cha con Nấm.

Hành trình Cha con vạn dặm không chỉ mang lại những kỷ niệm đẹp cho bố con AlexD mà còn là một bài học sâu sắc về tình cha con và cách nuôi dạy con cái. AlexD đã nhận ra tầm quan trọng của việc cho con được trải nghiệm, được tự lập, và quan trọng hơn cả, là sự đồng hành, thấu hiểu và kết nối giữa bố và con gái. "Bố" không chỉ là danh xưng, mà còn là trách nhiệm, là sự đồng hành và là điểm tựa vững chắc cho con gái mình trên hành trình trưởng thành.

Cha con vạn dặm phát sóng vào lúc 7h10 sáng trên kênh VTV3 từ thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần, và 8h30 trên YouTube từ ngày 12/7.