Ai trả tiền cho bữa nhậu của lãnh đạo Nvidia, Hyundai và Samsung?

Không khí tại quảng trường Kpop Square (Coex, Seoul) bùng nổ khi ba nhà lãnh đạo tập đoàn hàng đầu thế giới - Jensen Huang (CEO Nvidia), Lee Jae-yong (Chủ tịch Samsung Electronics) và Chung Euisun (Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor) - cùng xuất hiện trên sân khấu sự kiện GeForce Gamer Festival vào tối 31/10.

“Đây là những người bạn ‘chimaek’ của tôi!”, Jensen Huang hô to với nụ cười rạng rỡ, khiến đám đông game thủ, người hâm mộ và giới công nghệ reo hò phấn khích, theo The Korea Herald.

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang (phải) chia sẻ "bức ảnh tình cảm" với Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (trái) và Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Chung Euisun (phía sau Lee) tại một nhà hàng gà ở Samseong-dong, Seoul.

Từ bàn nhậu “chimaek” đến sân khấu công nghệ

Trước đó vài giờ, ba vị lãnh đạo đã có buổi gặp gỡ thân mật tại một quán gà rán ở khu Samseong-dong (Seoul), cùng thưởng thức “chimaek” - món ăn quen thuộc của người Hàn gồm gà rán và bia (từ chicken kết hợp maekju). Họ còn nâng ly “somaek”, loại đồ uống pha giữa rượu soju và bia - biểu tượng của sự gần gũi và giản dị trong văn hóa Hàn Quốc.

Trên sân khấu, Huang xuất hiện trong chiếc áo khoác da đen quen thuộc, chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho cộng đồng game thủ Hàn Quốc.

“GeForce và Hàn Quốc đã lớn lên cùng nhau. Các bạn là những người khai sinh eSports. Nvidia GeForce là ‘vũ khí’ của các bạn. Không có GeForce, không có PC gaming, không có PC bang (phòng máy), không có eSports, thì cũng sẽ không có Nvidia ngày hôm nay”, ông nói giữa tiếng vỗ tay vang dội.

Ngay sau đó, Huang mời “những người bạn chimaek” của mình lên sân khấu, khiến đám đông càng thêm phấn khích. Khi Lee Jae-yong và Chung Euisun bước ra, hàng nghìn vòng tay phát sáng màu xanh neon đặc trưng của GeForce cùng vẫy lên trong ánh đèn rực rỡ.

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang (phải) ôm Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, trong khi Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Chung Euisun (trái) đứng quan sát tại sự kiện kỷ niệm 25 năm ra mắt card đồ họa GeForce của Nvidia ở Coex ở Seoul.

Lee mở đầu bằng một câu đùa nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội: “Cảm ơn mọi người… nhưng sao tôi thấy nhiều iPhone quá vậy?”.

Lee cũng bày tỏ sự thân thiết với Jensen Huang: “Không chỉ vì Nvidia là đối tác chiến lược của Samsung, mà tôi đến đây tối nay vì Jensen là bạn tôi”.

Huang sau đó kể lại một kỷ niệm xúc động rằng vào năm 1996, ông nhận được một lá thư từ Hàn Quốc - lá thư đầu tiên ông nhận được từ đất nước này. "Người viết nói về tầm nhìn phát triển băng thông rộng và ngành game của Hàn Quốc, và mong Nvidia đồng hành".

Lee gật đầu xác nhận: “Người viết lá thư đó chính là cha tôi - cố Chủ tịch Lee Kun-hee của Samsung”. Khoảnh khắc ấy khiến khán phòng lặng đi trong vài giây rồi bùng nổ tiếng vỗ tay.

Bữa uống bia, ăn gà rán của các lãnh đạo Nvidia, Hyundai và Samsung gây chấn động giới công nghệ.

Ai trả tiền cho bữa “chimaek”?

Đến lượt mình, ông Chung Euisun chia sẻ kỷ niệm cá nhân: “Tôi lớn lên cùng những trò chơi điện tử thùng, còn con trai tôi thì mê League of Legends và tất nhiên, trò chơi đó chạy bằng GPU Nvidia”, ông cười nói.

Chủ tịch Hyundai Motor Group cũng khẳng định Kia (công ty con của tập đoàn) đang tích cực hỗ trợ lĩnh vực game và sẽ tiếp tục đầu tư trong tương lai.

Kết thúc buổi tối, Jensen Huang úp mở về một “bước ngoặt lớn” trong hợp tác với Hàn Quốc: “Tôi đã hứa với Tổng thống Lee Jae Myung rằng sẽ không tiết lộ bất ngờ. Nhưng tôi có thể nói rằng, thông báo sắp tới sẽ liên quan đến những người bạn của tôi và chúng tôi sẽ làm nên điều phi thường cho tương lai Hàn Quốc”.

Bên cạnh những khoảnh khắc trên sân khấu, hình ảnh ba “ông lớn” cùng cụng ly “love shot” trong quán gà rán Kkanbu Chicken cũng nhanh chóng gây “bão mạng”. Và câu hỏi được bàn tán nhiều nhất sau đó là: Ai đã trả tiền bữa này?

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jensen Huang đã bất ngờ đứng dậy và tuyên bố: “Mọi người ơi, bữa tối hôm nay miễn phí!”, khiến các thực khách khác vỗ tay reo hò.

Tuy nhiên, theo tiết lộ, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong là người thanh toán vòng đầu tiên, còn Chủ tịch Hyundai Chung Euisun chi trả cho vòng tiếp theo.

Khi rời quán, Lee mỉm cười nói: “Chỉ là những người bạn tốt, cùng chia sẻ món ngon và ly bia, đó chính là hạnh phúc”.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong ký tặng cho một fan nhí trong buổi gặp mặt với CEO Nvidia Jensen Huang và Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Chung Euisun.

Theo tờ Maeil Kyungje, trước buổi gặp, Jensen Huang đã chuẩn bị những món quà trị giá tổng cộng 1,4 triệu won để tặng hai “người bạn chimaek”.

Cụ thể, ông tặng Lee Jae-yong và Chung Euisun mỗi người một máy tính AI siêu nhỏ Nvidia DGX Spark có chữ ký và lời nhắn tay, kèm theo một chai whisky Hakushu 25 năm tuổi - loại rượu quý hiếm của Nhật Bản được giới sưu tầm săn lùng.

Trên món quà, Huang viết dòng chữ: "To our partnership and future of the world" (tạm dịch: Dành cho tình hữu nghị và tương lai của thế giới).

Máy DGX Spark có giá bán khoảng 7,15 triệu won, chỉ sản xuất giới hạn 1.500 chiếc, được trang bị siêu chip Nvidia GB10 Grace Blackwell với hiệu năng AI đạt 1 petaFLOP và bộ nhớ 128GB - chuyên xử lý các mô hình AI tạo sinh và ngôn ngữ lớn (LLM).

Trong khi đó, Hakushu 25 năm tuổi là dòng whisky thượng hạng của Suntory, có giá trên 7 triệu won, thậm chí còn khan hiếm đến mức gây “cháy hàng” tại Hàn Quốc sau khi thông tin về món quà lan truyền. Các phiên bản rẻ hơn như Hakushu DR và Hakushu 12 năm tuổi cũng nhanh chóng bị mua sạch tại Lotte Mart và Wine & More.