Câu đố này khó đến mức thiên tài cũng bỏ cuộc

(VTC News) -

Cùng nâng mức độ khó của thử thách "vua tiếng Việt", nếu trả lời được câu đố này, hãy tự tin vào khả năng ngôn ngữ của bạn. Sắp xếp các từ h/ọ/c/u/s/i/n/h/D thành cụm từ có ý nghĩa

Cụm từ này là gì?

Sau khi tìm được câu trả lời, hãy để lại đáp án dưới phần bình luận.