Cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu do nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết

(VTC News) -

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, do thời tiết mưa, mực nước lên cao, nước sông Hồng đoạn qua cầu phao Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông chảy xiết. Để bảo đảm an toàn, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (đơn vị vận hành cầu phao) thực hiện cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu.

Việc cắt cầu phao bắt đầu từ sáng 11/6 đến khi có thông báo mới. Công an tỉnh Phú Thọ lưu ý các phương tiện chú ý chọn lộ trình di chuyển.

Cầu phao Phong Châu được cắt từ 8h30 ngày 11/6 để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đây không phải lần đầu tiên cầu phao Phong Châu buộc phải cắt khẩn cấp. Trước đó, sáng 25/5, do trời mưa, mực nước lên cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên để bảo đảm an toàn, đơn vị vận hành cắt cầu phao từ 5h cùng ngày.

Cầu phao Phong Châu được Binh chủng Công binh lắp đặt từ ngày 30/9/2024, sau sự cố sập nhịp cầu Phong Châu khiến 8 người gặp nạn.

Cầu phao được lắp đặt cách vị trí cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m, giúp người dân các huyện Tam Nông, Lâm Thao, TP Việt Trì đi lại dễ dàng hơn, không phải đi vòng qua cầu Ngọc Tháp xa hơn 40-50km.

Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và neo giữ để phục vụ việc đi lại của người dân trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2,2 m/s trở xuống. Khi lưu tốc dòng chảy vượt quá con số trên, lực lượng chức năng sẽ tạm dừng hoạt động cầu phao để đảm bảo an toàn.

Cầu phao được vận hành trong thời gian từ 6-22h hàng ngày. Các xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5km/giờ.

Với ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông 1 chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30m, vận tốc không quá 10km/h.