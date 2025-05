Tạm dừng cầu phao Phong Châu, Phú Thọ do nước sông Hồng dâng cao

(VTC News) -

Theo thông báo từ Công an tỉnh Phú Thọ sáng 25/5, do thời tiết có mưa, mực nước lên cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên để bảo đảm an toàn, đơn vị vận hành cầu phao Phong Châu tiến hành cắt cầu phao từ 5h sáng cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng chức năng thiết lập rào chắn tại hai bến lên xuống cầu phao. (Ảnh: Trường Quân)

Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và neo giữ để phục vụ việc đi lại của người dân trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2,2 m/s trở xuống. Khi lưu tốc dòng chảy vượt quá con số trên, lực lượng chức năng sẽ tạm dừng hoạt động cầu phao để đảm bảo an toàn.

Nước sông Hồng chảy xiết, kèm theo rác từ thượng nguồn đổ về khu vực cầu phao Phong Châu. (Ảnh: Trường Quân)

Cầu phao được vận hành trong thời gian từ 6 - 22h hàng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5km/giờ.

Với ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông 1 chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30m, vận tốc không quá 10km/giờ.