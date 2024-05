Carlo Pham - Địa chỉ may đo suit tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm Hà Nội

(VTC News) -

Đa dạng chất liệu vải và chất lượng cắt may vượt trội

Suit nam được ví như chìa khóa về sự nam tính và quyến rũ của các đấng mày râu trong thời hiện đại. Những bộ veston-comple mang tới cho nam giới sự tự tin và phong độ và là một món đồ không thể thiếu đối với những người trưởng thành.

Tọa Lạc tại Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đối với nhiều người, may Veston nam quả thực mất nhiều chi phí và thời gian hơn việc mua Veston nam may sẵn. Đổi lại, đối với những ai đang muốn đầu tư lâu dài cho trang phục thì các dịch vụ may đo Suit theo yêu cầu sẽ giúp các quý ông sở hữu những bộ suit may đo chuẩn xác, độ bền cao và mẫu thiết kế khác biệt.

Quý ông trở nên lịch lãm và cá tính hơn khi khoác trên mình bộ Tuxedo được may theo số đo và thiết kế riêng.

Anh Phạm Anh Vũ - Nhà sáng lập Carlo Pham chia sẻ: Để đặt may một chiếc áo Jacket đẹp, các quý ông cần chú ý đến chất liệu của vải bởi vì nó là một thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng của bộ suit hay âu phục nam. Dù bộ suit có thiết kế đẹp và thời trang đến đâu nhưng chất liệu vải may Suit kém chất lượng cũng khiến cho set đồ trở nên không hoàn hảo.

Các loại vải may Suit cao cấp sẽ đảm bảo độ chắc chắn, lên phom chuẩn, thoáng khí cùng khả năng sử dụng tối ưu.

Chính vì vậy, Carlo Pham mang đến đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng với bộ sưu tập chất liệu vải phong phú và chất lượng bao gồm: mohair, cashmere, cashmere, len và merino. Ngoài ra, cửa hàng còn có sẵn những thương hiệu vải cao cấp và uy tín điển hình như Dormeuil, Drago, Caccioppoli, Standeven, Ariston, Scabal và Loro Piana.

Carlo Pham còn có sẵn đa dạng các mẫu vải cao cấp và uy tín với nhiều khung giá khác nhau.

Đặc biệt, Carlo Pham còn thiết kế những bộ vest, suit và âu phục với những loại vải dệt theo mùa. Từ những chất liệu cơ bản như len tự nhiên Super 130s-Super 160s wool dành cho 4 mùa, đến vải Linen- Cotton- Silk cho mùa hè, đến những sợi quý như alpaca và cashmere cho mùa đông.

Bên cạnh đó còn có rất nhiều kiểu dệt vải độc đáo đầy tính sáng tạo và nghệ thuật Seersucker, Solaro, tweed, 3D hopsack… đều được các người thợ lựa chọn tỉ mỉ và may phù hợp cho cá tính và nhu cầu của mỗi khách hàng.

Đội ngũ nghệ nhân may đo giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề

Với đội ngũ nghệ nhân may đo giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, Carlo Pham thường xuyên được giới doanh nhân, người nổi tiếng trong ngành giải trí, chú rể và những cá nhân đến cửa hàng để tư vấn, thực hiện may những bộ suit theo số đo, phong cách riêng phù hợp với từng sự kiện mà khách hàng tham dự.

Khách hàng sẽ được lấy số một cách chi tiết và chính xác bởi đội ngũ thợ may giàu kinh nghiệm tại Carlo Pham.

Quy trình thực hiện may Suit chuẩn theo số đo phù hợp với sở thích cá nhân, mong muốn của từng khách hàng được Carlo Pham thực hiện một cách cẩn thận chỉn chu từng chi tiết. Thợ may sẽ thực hiện 30 phép đo và nhiều buổi thử đồ (nếu cần) để giúp trang phục may đo vừa vặn và không cần phải chỉnh sửa quá nhiều.

Mọi chi tiết và cấu trúc của trang phục cũng được đội ngũ của Carlo Pham tư vấn rất đầy đủ và chi tiết. Với những yêu cầu khó như cấu trúc Full-Canvas, Half-lining hay chi tiết Milanese Button-Hole, Carlo Pham cũng sẽ đưa ra cho quý ông những lời khuyên phù hợp nhất và tiến hành thực thi bởi đội ngũ nghệ nhân giỏi nhất trong ngành.

Nếu các quý ông còn phân vân không biết chọn mẫu thiết kế nào, đội ngũ nhân viên của Carlo Pham sẽ giúp các khách hàng tìm và chọn những mẫu Suit hay Tuxedo phù hợp với phong cách riêng. Ngoài ra, nhân viên cũng sẽ tư vấn về việc chọn chất liệu vải để các quý ông sở hữu bộ Suit không chỉ vừa vặn, mang cá tính riêng mà còn đạt độ bền cao.

Thợ may còn tư vấn chọn chất liệu vải, màu sắc, họa tiết để khách hàng sở hữu bộ Suit ưng ý và phù hợp với cá tính.

Sau đó, đội ngũ thợ may sẽ thực hiện công việc một cách tỉ mỉ, từ việc cắt tỉa, may đến việc hoàn thiện từng chi tiết. Tất cả các lỗ cúc đều được khâu bằng tay bằng chỉ lụa chất lượng cao nhất.

Đặc biệt, thợ may sẽ không ngừng kiểm tra số đo của khách hàng, từ khi nhận đơn hàng cho đến khi sản phẩm hoàn thiện, để đảm bảo rằng mọi điều chỉnh cần thiết do sự thay đổi về cân nặng hoặc sở thích cá nhân đều được cập nhật vào mẫu đo riêng của họ.

Bên cạnh đó, sự chuyên nghiệp và tài năng của đội ngũ thợ may lành nghề, việc đặt may bộ đồ của khách hàng tại Carlo Pham trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian. Một điểm khác biệt và nổi tiếng làm nên thương hiệu Carlo Pham trong suốt 10 năm qua chính là dịch vụ may khẩn cấp 1 tuần mà vẫn đảm bảo chất lượng và mẫu mã sang trọng, chuẩn form dáng.

Với sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ đến từng chi tiết, mỗi bộ Suit tạo ra bởi Carlo Pham đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Từng đường may, từng đường kim mũi chỉ đều được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mỉ bởi đôi tay của các nghệ nhân may giàu kinh nghiệm.

Điều đặc biệt là, sau khi hoàn thiện, mỗi chi tiết trên bộ vest đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo từng sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cao nhất trước khi giao đến tay khách hàng. Vì vậy, những bộ Veston từ Carlo Pham không chỉ vừa vặn, hoàn hảo với số đo cơ thể mà còn thể hiện phong thái lịch thiệp và cá tính của quý ông.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ may Suit chuẩn theo số đo của thương hiệu Carlo Pham tại:

Website: https://www.carlopham.com

Fanpage: https://www.facebook.com/carlopham.hn