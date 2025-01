Capella Hanoi, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh

(VTC News) -

Tạp chí du lịch uy tín Condé Nast Traveler (CN Traveler) của Mỹ mới đây đã có bài viết liệt kê danh sách những khách sạn tốt nhất Việt Nam dựa trên đánh giá độc lập của đội ngũ biên tập viên và phóng viên.

Theo CN Traveler, nếu như trước đây ngành dịch vụ khách sạn ở Việt Nam không được đánh giá cao như Indonesia hay Thái Lan thì trong những năm trở lại đây, các khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam khiến nhiều nước láng giềng Đông Nam Á phải “chạy theo”. “Với đường bờ biển trải dài rợp bóng dừa ở phía Đông đất nước và nền văn hóa phong phú đầy thú vị, các khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam có rất nhiều “chất liệu” để trở nên độc đáo”, CN Traveler nhận định.

“Từ một nơi “trú ẩn” sang trọng mang phong cách những năm 1920 ở Hà Nội cho đến khu nghỉ dưỡng boutique trên bờ biển phía Đông Nam – đây là những khách sạn tốt nhất tại Việt Nam cho năm 2025”, tạp chí danh tiếng của Mỹ gợi mở danh sách đầy thú vị khi nhắc tới Capella Hanoi và các khu nghỉ dưỡng ở phía nam đất nước.

Capella Hanoi - nơi “trú ẩn” sang trọng được Condé Nast Traveler vinh danh.

Capella Hanoi - kiệt tác khiến Gatsby cũng phải ghen tỵ

“Trong thời đại mà các khách sạn thiết kế tối giản và sử dụng màu be làm chủ đạo, kiệt tác xa hoa mới nhất này của Hà Nội là một nốt nhạc đầy mới mẻ và khác biệt”, CN Traveler giới thiệu về Capella Hanoi.

Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư "phù thủy" Bill Bensley, thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật opera những năm 1920 được tái hiện rực rỡ. Từ sảnh khách sạn trang trí bằng các đạo cụ sân khấu và tranh tường mô phỏng cảnh các tay săn ảnh đang chớp đèn, đến 47 căn phòng đều là những tuyệt tác không trùng lặp, được đặt theo tên các diễn viên, ca sĩ và nhà biên kịch lừng danh trong thế giới opera như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri… – mọi chi tiết tại Capella Hanoi đều độc đáo và mang dấu ấn của kiến trúc Art Deco sang trọng. “Sự xa hoa khiến quý ngài Gatsby cũng phải ghen tỵ”, CN Traveler nhận xét.

Mỗi căn phòng tại Capella Hanoi đều độc đáo và mang dấu ấn của kiến trúc Art Deco sang trọng.

Một điểm nhấn khác của Capella Hanoi chính là hệ thống các nhà hàng cao cấp và có nhiều dấu ấn. Hibana by Koki là với ẩm thực teppanyaki được trao tặng 1 sao Michelin, trong khi nhà hàng Backstage và Izakaya lọt vào danh sách Michelin Selected. Đến Capella Hanoi, du khách sẽ có một hành trình phiêu lưu “vị giác” đúng nghĩa.

Bữa sáng, bạn nên thử món ở nhà hàng Backstage, với bánh mì, trà sữa trân châu thủ công và phở do Ánh Tuyết – nghệ nhân ẩm thực được đầu bếp Anthony Bourdain yêu thích. Nếu muốn vừa ăn vừa ngắm toàn cảnh phố cổ Hà Nội, hãy chọn The Hudson Rooms với trứng cá muối và hàu ướp lạnh gợi nhớ đến New York những năm 1920…

Tại Hudson Rooms, thực khách sẽ “xuyên không” về nhà ga Grand Central Station sôi động của New York thời kỳ hoàng kim những năm 1920.

Tạp chí Mỹ còn ca ngợi Capella Hanoi vì đã chinh phục trái tim du khách với quầy bar độc đáo Diva’s Lounge. Nằm ngay tại sảnh tầng một, Diva’s Lounge nổi bật với tấm rèm nhung đỏ Bordeaux như một sân khấu nhỏ ấm cúng. “Giữa sự ồn ào của quận Hoàn Kiếm và khu phố cổ, bạn vẫn sẽ muốn đặt chân đến Diva’s Lounge vào buổi hoàng hôn, nơi mỗi ngày đều có một diva nữ trong trang phục lấp lánh đang đợi chờ”, những cây bút của CN Traveler mô tả.

Không chỉ nằm trong danh sách những khách sạn hàng đầu Việt Nam, Capella Hanoi còn lập “cú đúp” khi được tạp chí CN Traveler vinh danh là khách sạn xuất sắc nhất cho chuyến du lịch Hà Nội vào năm 2025. Kể từ khi ra mắt, Capella Hanoi liên tục khẳng định sức hút của mình trong lĩnh vực khách sạn cao cấp, chinh phục hàng loạt giải thưởng danh giá trên thế giới.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - khu nghỉ dưỡng nổi bật nhất Đà Nẵng

Ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh mướt của bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng được ví như Riviera của Việt Nam, nơi rừng rậm xen lẫn cùng những ngôi chùa cổ kính. Tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp này là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort– khu nghỉ dưỡng được CN Traveler là khu nghỉ dưỡng nổi bật nhất Đà Nẵng – một kỳ tích xây dựng phi thường và đầy nhiệt huyết. Chỉ cách sân bay Đà Nẵng khoảng 30 phút di chuyển, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort mang đến cho du khách cảm giác như bước vào một thế giới khác, biệt lập và thanh bình.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort mang đến cho du khách trải nghiệm độc bản, riêng tư bậc nhất.

Kiến trúc sư Bill Bensley tạo nên một sự hòa quyện độc đáo giữa kiến trúc bản địa và phong cách kiến trúc Đông Dương. Khu nghỉ dưỡng sở hữu 197 phòng và villa, được bố trí trên địa hình phân tầng với bốn cấp độ: biển, đất, trời, và thiên đường và du khách cần sử dụng “tàu hỏa leo núi” Nam Trâm để di chuyển.

Đây là tuyến đường sắt leo núi độc đáo, với các toa mang dáng dấp của những chiếc thuyền thúng truyền thống, mỗi chiếc được trang trí với linh vật khỉ ở tay lái. Đây được xem là điểm check-in lý tưởng mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến thăm khu nghỉ dưỡng.

“Tàu hỏa leo núi” Nam Trâm là điểm check-in lý tưởng mà du khách không thể bỏ lỡ.

Tới InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, sự nghỉ ngơi của du khách được nâng lên tuyệt đối. “Các phòng ngủ đều rộng rãi, với view nhìn thẳng ra biển trời, tràn ngập ánh sáng và thiết kế vô cùng thông minh”, CN Traveler nhận xét. Không chỉ thế, đội ngũ biên tập của tạp chí Mỹ còn ca ngợi các phòng tắm của khu nghỉ dưỡng, ví von bồn tắm “đủ lớn để bạn có thể bơi”.

Từ khi đi vào hoạt động vào năm 2012, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort không ngừng được truyền thông quốc tế ca ngợi. Khu nghỉ dưỡng đã đón tiếp hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới, đạt danh hiệu xuất sắc về ẩm thực, và trở thành nơi diễn ra những sự kiện mang đầy dấu ấn bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh của lãnh đạo hàng đầu thế giới và đám cưới tỷ phú đình đám. Việc được CN Traveler tiếp tục vinh danh đã chứng minh được, sau 13 năm ra mắt, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort vẫn luôn giữ sức hút của một kiệt tác nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.