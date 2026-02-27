Cáp quang biển AAE1 gặp sự cố ngay những ngày đầu năm

(VTC News) -

Tuyến cáp quang biển AAE-1 (Asia Africa Europe 1) vừa gặp sự cố tại phân đoạn Thái Lan, làm mất khoảng 3.700 Gbps dung lượng kết nối quốc tế và hiện chưa được khắc phục. Theo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), sự việc xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán nhưng không gây tác động đáng kể đến thông tin liên lạc và trải nghiệm của người dùng.

Ngay khi phát sinh sự cố, các doanh nghiệp đã kích hoạt phương án ứng cứu, điều phối lưu lượng sang các tuyến cáp khác và các hướng kết nối thay thế. Việc phối hợp giữa các nhà mạng trong nước và đối tác quốc tế được thực hiện kịp thời, không ghi nhận tình trạng gián đoạn cục bộ.

Sơ đồ của tuyến cáp quang biển AAE-1. (Ảnh: Cable Networks)

Hạ tầng kết nối quốc tế của Việt Nam những năm gần đây liên tục được mở rộng. Người dùng Internet Việt Nam kết nối với thế giới chủ yếu qua ba con đường: Cáp quang biển, cáp đất liền và Internet vệ tinh. Trong đó, cáp quang biển đóng vai trò chủ đạo.

Việt Nam hiện kết nối với thế giới chủ yếu qua 6 tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG và hai tuyến mới được đưa vào khai thác là ADC, SJC2.

Bên cạnh đó, để giảm phụ thuộc vào cáp quang biển, năm 2025, Việt Nam lần đầu làm chủ tuyến cáp quang đất liền VSTN, có dung lượng thiết kế 4 Tbps và khả năng mở rộng lên 12 Tbps. Tuyến này cho phép đơn vị vận hành kiểm soát toàn trình, góp phần giảm rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế.

Việt Nam cũng đồng ý cho thí điểm Internet vệ tinh. Giữa tháng 2, sau khi hoàn tất thủ tục, Starlink chính thức được cấp phép, song chưa công bố thời gian triển khai cũng như mức giá áp dụng cho thị trường trong nước.

Theo Cục Viễn thông, dịch vụ này sẽ đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng.