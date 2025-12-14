Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 14/12: Bóng đá nữ Việt Nam đấu Indonesia

(VTC News) -

Hôm nay 14/12 là ngày thi đấu chính thức thứ 5 của SEA Games 33. Có tổng cộng 43 môn thể thao diễn ra, trong đó 23 môn trao huy chương. Theo lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất, đoàn thể thao Việt Nam có thể bùng nổ huy chương vàng trong chiều nay.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đấu với Philippines.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 14/12

Bóng đá nữ

16h: Bán kết Việt Nam vs Indonesia

Futsal nữ

13h30: Việt Nam vs Myanmar

Bóng chuyền nữ

12h30: Việt Nam vs Philippines

Băn súng

9h30: Vòng loại các nội dung

- Nữ 10m súng ngắn hơi

- Nam 10m súng ngắn hơi

11h45: Chung kết

Wushu

9h: Chung kết biểu diễn

Cử tạ

10h: Nam 65 kg

15h: Nữ 58 kg

17h: Nam 71 kg

Đua thuyền rowing

9h: Vòng loại các nội dung

Bóng ném

13h: Việt Nam vs Singapore (Nữ)

17h: Việt Nam vs Indonesia (Nam)

Bóng chuyền nam

17h30: Việt Nam vs Sài Gòn Giải Phóng.

Bắn cung

13h: Vòng loại các nội dung

Điền kinh

17h: Chung kết Nam đi bộ 20 km

17h15: Chung kết Nữ đi bộ 20 km

17h30: Nam marathon

17h45: Nữ marathon

Đua xe đạp

9h: Đồng đội tính tiowf nam

15h: Nữ

Esports

15h30: Chung kết các nội dung

Muay

15h: Vòng 1/8 các hạng cân

Pencak Silat

10h: Chung kết biểu diễn

Judo

13h: Tứ kết và chung kết đồng đội hỗn hợp nam nữ

Karate

9h: Tứ kết, chung kết Kumite đồng đội nam và đồng đội nữ

Cầu mây

9h: Chung kết Regu nữ Việt Nam vs Thái Lan

Bơi

Từ 9h: Vòng loại các nội dung

- Nam 200m

- Nữ 200m

- Nam 50m bơ bướm:

18h: Chung kết các nội dung.