Cao thủ Trung Quốc mê Lý Tiểu Long, dùng binh pháp Tôn Tử đấu võ

(VTC News) -

Video trận đấu giữa Âu Dương Phong và Wajima Hiromi

Võ sĩ kickboxing Âu Dương Phong, sinh năm 1997 tại huyện Toàn Tiêu, thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc, là một trong những tay đấm tự do nổi bật nhất ở hạng 70kg. Với biệt danh "Tiểu Tây Độc", lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên Âu Dương Phong trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, anh đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong làng võ thuật thế giới.

Mê Lý Tiểu Long, học võ thuật Thiếu Lâm Tự

Đam mê võ thuật của Âu Dương Phong bắt nguồn từ những bộ phim hành động của huyền thoại Lý Tiểu Long. Ngoài ra, Âu Dương Phong còn học võ thuật Thiếu Lâm Tự.

"Tôi yêu thích xem các bộ phim hành động của Lý Tiểu Long từ khi còn nhỏ, và tôi bắt đầu học võ tại một trường võ thuật dưới chân núi Thiếu Lâm Tự”, Âu Dương Phong chia sẻ. Anh nói về việc mình theo đuổi võ thuật rồi thi đấu chuyên nghiệp: "Tôi cảm thấy đây là một sự kết hợp hoàn hảo như được trời định."

Trang phục lên thi đấu của Âu Dương Phong lấy cảm hứng từ nhân vật "Tây Độc" Âu Dương Phong và ảnh hưởng của Thiếu Lâm Tự

Âu Dương Phong bắt đầu luyện tập võ thuật từ năm 2013 và gia nhập đội tuyển tán thủ tỉnh An Huy vào năm 2014. Chỉ một năm sau, anh đã giành chức vô địch tán thủ tỉnh An Huy năm 2015. Năm 2018, anh chuyển sang đấu võ tự do và nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Năm 2020, Âu Dương Phong gây tiếng vang khi đánh bại một loạt cao thủ để giành đai vàng Vua Tân binh Siêu cấp WLF 70kg và đai vàng IPCC Trung Quốc.

Năm 2023, Âu Dương Phong tiếp tục ghi dấu ấn với chiến thắng TKO (knock-out kỹ thuật) trước nhà vô địch Wulinfeng 70kg Anatoly Moiseev, qua đó giành đai vô địch thế giới WLF Wulinfeng hạng 70kg. Âu Dương Phong mô tả trận đấu này: "Tôi giữ áp lực liên tục lên Moiseev và sử dụng các kỹ thuật mà đội đã nghiên cứu để giành chiến thắng TKO."

Cùng năm, tại giải K-1 ReBIRTH 2 ở Osaka, Nhật Bản, anh hạ đo ván nhà vô địch 70kg Nhật Bản Wajima Hiromi ở hiệp 2, trở thành võ sĩ Trung Quốc thứ hai giành đai vô địch thế giới K-1 tại Nhật Bản và là nhà vô địch Trung Quốc thứ ba trong lịch sử K-1. Chiến thắng này cũng mang về cho anh giải thưởng "Pha knock-out của năm" tại K-1.

Âu Dương Phong đang là tay đấm nổi bật của giải K-1

Đỉnh cao sự nghiệp của Âu Dương Phong đến vào tháng 1/2025, tại "Wulinfeng 2025 Global Kung Fu Festival". Anh vượt qua La Siêu ở bán kết và Hàn Văn Báo ở chung kết để giành đai vô địch WLF MAX 70kg. Với thành tích này, anh lọt vào top 5 thế giới ở hạng nhẹ Beyond Kick (71kg), phá kỷ lục về thành tích tốt nhất của một võ sĩ tự do Trung Quốc ở hạng đai vàng 70kg.

Tháng 5/2025, tại sự kiện K-1 Beyond, anh bảo vệ thành công đai vàng K-1 bằng chiến thắng quyết định nhất trí trước đối thủ người Hà Lan, Darryl Verdonk, người có biệt danh “Mỹ Lệ Nhân Lang”.

Dùng "Binh pháp Tôn Tử" trong thi đấu

Âu Dương Phong nổi bật không chỉ bởi sức mạnh thể chất mà còn bởi sự thông minh trong chiến thuật. Anh lấy cảm hứng từ kế “Rút củi đáy nồi” trong "Binh Pháp Tôn Tử", tập trung tấn công vào chân đối thủ để làm suy yếu sức mạnh và thể lực của họ.

Âu Dương Phong cho biết bản thân học hỏi từ chiến thắng của đồng nghiệp Lưu Sách, người đã sử dụng chiến thuật này để giành đai K-1 Open. Trước trận đấu với Wajima Hiromi, Âu Dương Phong tự tin tuyên bố: "Tôi sẽ sử dụng chiến thuật từ binh pháp Tôn Tử để đối đầu Wajima”.

Âu Dương Phong dùng những cú đá tầm thấp khi đối đầu Wajima Hiromi

Âu Dương Phong giải thích võ sĩ đồng hương Lưu Sách đã dùng các cú đá thấp để tấn công, làm hạn chế khả năng di chuyển và tiêu hao thể lực đối phương, qua đó giành chiến thắng trước một loạt võ sĩ. Bản thân Âu Dương Phong tán thành chiến thuật đó và muốn áp dụng nó.

Ở trận đấu với Wajima, Âu Dương Phong đã sử dụng những cú đá tầm thấp gây khó khăn cho võ sĩ người Nhật Bản trước khi tung cú đấm thẳng bằng tay phải để hạ đo ván đối thủ.

Dù giành nhiều chiến thắng trong sự nghiệp, Âu Dương Phong tỏ ra khiêm tốn: "Thực ra, tôi không nghĩ mình mạnh. Tôi coi mình là một võ sĩ đang tiến bộ trên con đường võ thuật. Nhưng nếu bạn gọi tôi là một võ sĩ mạnh, thì tôi chỉ muốn nói rằng đó không phải là tôi, mà là đội ngũ hỗ trợ của tôi."

Từ một cậu bé mê phim Lý Tiểu Long đến nhà vô địch thế giới K-1 và Wulinfeng, Âu Dương Phong đã chứng minh rằng tài năng, kỷ luật và chiến thuật thông minh có thể đưa một võ sĩ vươn xa trên đấu trường quốc tế.