Cao thủ Trung Quốc làm vệ sĩ của tỷ phú, dùng đũa xuyên thủng tấm thép

Lý Húc là cái tên được nhắc đến như một huyền thoại trong giới võ thuật và an ninh Trung Quốc. Xuất thân từ một gia đình có võ học truyền thống, ông không chỉ sở hữu nền tảng võ công thâm hậu mà còn nổi danh với thể lực và sức chiến đấu vượt trội. Ông từng một mình đối đấu với hàng chục đối thủ, sử dụng đũa làm vũ khí đâm xuyên qua thép và được giới tinh hoa quốc tế thuê làm vệ sĩ riêng.

Đáng chú ý, ông từng đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet trong chuyến thăm Trung Quốc với mức thù lao 280.000 tệ một giờ (khoảng gần 1 tỷ đồng vào thời điểm đó).

Nền tảng võ thuật và thể chất được rèn từ tuổi thơ

Lý Húc sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật lâu đời. Tổ tiên ông từng là tướng võ thời nhà Thanh. Võ học trong gia đình họ Lý không chỉ là nghề, mà là kỷ cương và di sản được truyền dạy từ đời này sang đời khác.

Lý Húc được mệnh danh là "vệ sĩ số 1 Trung Quốc". (Nguồn: Sohu)

Ngay từ năm 4 tuổi, Lý Húc đã được hướng dẫn luyện võ một cách bài bản. Không có khái niệm “học cho biết” hay “trải nghiệm tuổi thơ”, việc luyện võ của ông được đặt trong khuôn khổ nghiêm khắc: mỗi động tác quyền pháp, mỗi thế tấn đều phải chuẩn xác, sai sót dù nhỏ cũng bị uốn nắn lại ngay.

Tuổi thơ của Lý Húc vì thế hoàn toàn khác với bạn bè đồng trang lứa. Khi nhiều đứa trẻ còn vui chơi, ông đã phải dậy từ rất sớm, luyện tập ngoài sân khi trời còn chưa sáng. Không đồ chơi, không trò giải trí hiện đại, thay vào đó là mồ hôi, những cơn đau cơ bắp và sự lặp lại không ngừng của các bài tập võ thuật.

Chính quá trình rèn luyện khắc nghiệt này đã tạo nên một nền tảng thể chất vững chắc: sức bền cao, khả năng chịu đau tốt, phản xạ nhanh và đặc biệt là khả năng phát lực hiệu quả.

Bước ngoặt từ võ học sang an ninh chuyên nghiệp

Năm 17 tuổi, thay vì thi đại học, Lý Húc chọn vào trường cảnh sát. Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp ông lần đầu tiên tiếp cận việc huấn luyện võ thuật và tác chiến theo hướng có hệ thống, kết hợp giữa võ học truyền thống và tư duy an ninh hiện đại.

Năm 1990, một công ty an ninh Mỹ sang Trung Quốc tuyển dụng nhân sự, thu hút gần 1000 ứng viên. Trong vòng tuyển chọn cuối cùng, công ty này tổ chức một bài kiểm tra đối kháng mô phỏng tình huống bảo vệ yếu nhân trong điều kiện hỗn loạn, gần như không có luật lệ cứng nhắc. Các ứng viên phải đối mặt với những đòn tấn công bất ngờ, liên tục và đến từ nhiều hướng.

Trong bối cảnh đó, Lý Húc thể hiện sự vượt trội rõ rệt. Khả năng phán đoán tình huống, phối hợp giữa đòn đánh và di chuyển khiến ông nổi bật hoàn toàn so với phần còn lại. Kết quả, Lý Húc được tuyển chọn và chính thức bước chân vào giới an ninh quốc tế.

Lý Húc nổi tiếng với khả năng dùng đũa đâm xuyên thủng tấm thép bằng tay không. (Nguồn: Sohu)

Sau khi tốt nghiệp, Lý Húc bắt đầu sự nghiệp vệ sĩ. Không hài lòng với những nhiệm vụ ít rủi ro, ông chủ động xin sang Trung Đông - khu vực nổi tiếng bất ổn. Tại đây, Lý Húc phải đối mặt với những tình huống sinh tử thực sự. Ông từng ngăn chặn hơn 30 vụ ám sát, nhanh chóng nổi danh trong giới vệ sĩ quốc tế. Thậm chí, nhiều sát thủ chuyên nghiệp từ chối nhận nhiệm vụ đối đầu với ông.

Điều khiến Lý Húc được giới chuyên môn đánh giá cao không chỉ là sức mạnh, mà là tư duy chiến đấu thực dụng. Ông nổi tiếng với khả năng sử dụng đũa làm vũ khí. Ông vận dụng hoàn hảo sức cổ tay, khả năng phát lực chính xác và kiểm soát vũ khí ở mức cực cao - đến mức có thể dùng đũa xuyên thủng tấm thép mỏng trong các buổi thử nghiệm.

Thời kỳ đỉnh cao của “vệ sĩ số 1 Trung Quốc”

Sau nhiều năm thực chiến, Lý Húc tiếp tục hoàn thiện bản thân bằng những khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất. Ông tham gia tuyển chọn và huấn luyện cùng lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc, sau đó là các khóa chiến thuật đô thị của Đặc nhiệm "Phi Hổ" Hồng Kông.

Ngoài võ tay không, Lý Húc được đào tạo bài bản về vũ khí, chống khủng bố, giải cứu con tin, sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt và tác chiến trong không gian hạn chế. Sự kết hợp giữa võ học truyền thống, thể chất đỉnh cao, kỹ năng quân sự hiện đại đã biến ông thành một vệ sĩ toàn diện hiếm có.

Năm 2005, Lý Húc sang Mỹ và trở thành học viên Trung Quốc đầu tiên tại Học viện Bảo vệ chính khách Mỹ. Đây là nơi đào tạo các vệ sĩ từng phục vụ Tổng thống Mỹ và những nhân vật quyền lực hàng đầu thế giới. Tại đây, ông tiếp cận những phương pháp bảo vệ tiên tiến nhất.

Ông từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp tại hơn 40 quốc gia. (Nguồn: Sohu)

Đỉnh cao sự nghiệp của Lý Húc đến vào năm 2010, khi Warren Buffett - nhà đầu tư huyền thoại - đích thân chỉ định ông làm vệ sĩ trong chuyến thăm Trung Quốc với lịch trình dày đặc tại nhiều thành phố. Nhiệm vụ được hoàn thành tuyệt đối an toàn, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ở thời điểm đó, mức thù lao của Lý Húc lên tới 280.000 tệ mỗi giờ.

Xuyên suốt sự nghiệp, ông từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp tại hơn 40 quốc gia, sở hữu chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và suốt hơn 20 năm làm nghề chưa từng để xảy ra sai sót.

Ông còn là tác giả của hai cuốn sách được đông đảo độc giả đón nhận là “Vệ sĩ số một Trung Quốc” và “An toàn là trách nhiệm của tôi”. Thông qua những ấn phẩm này, Lý Húc chia sẻ cái nhìn toàn diện về sự hình thành và phát triển của nghề vệ sĩ, đồng thời phổ biến các kỹ năng tự bảo vệ, ứng phó tình huống khẩn cấp và xử lý khủng hoảng trong đời sống thực tế. Nhờ đó, hình ảnh nghề vệ sĩ dần được công chúng hiểu đúng và quan tâm nhiều hơn.