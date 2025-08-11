Cao thủ Nhật tung 10 cú đấm trong 2 giây, ngược dòng hạ gục võ sĩ châu Âu

(VTC News) -

Masahito Okuyama đánh bại đối thủ châu Âu sau khi suýt thua ở hiệp 1.

Masahito Okuyama chạm trán Cengiz Lale trong trận đấu kickboxing thuộc sự kiện ONE Friday Fights 119 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Chứng kiến cục diện trận đấu trong hiệp một, khán giả tưởng rằng võ sĩ người Nhật Bản cầm chắc thất bại. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo lại gây ra nhiều bất ngờ.

Masahito Okuyama có vẻ thất thế trong hiệp đầu tiên và liên tục để đối thủ dồn ép. Cengiz Lale (Thổ Nhĩ Kỳ) tấn công dồn dập và tung ra nhiều đòn mạnh trúng đích. Dù vậy, tay đấm người Nhật Bản vẫn trụ được hết hiệp đầu tiên. Đây chính là tiền đề để Masahito Okuyama lật ngược tình thế.

Dường như hiệp đấu đầu tiên khiến Cengiz Lale chủ quan, trong khi Masahito Okuyama bắt bài được đối thủ. Võ sĩ người Nhật Bản dần kiểm soát được tình hình, phòng thủ hiệu quả và tung ra các đòn đáp trả có sức nặng. Cengiz Lale gặp khó trước những đòn gối rất nhanh của Masahito Okuyama.

Okuyama (bên trái) đánh bại Cengiz Lale.

Okuyama dồn đối thủ về góc võ đài ở cuối hiệp 2. Hai đòn gối liên tiếp khiến Cengiz Lale suy yếu rõ rệt. Tốc độ ra đòn và chống đỡ của tay đấm Thổ Nhĩ Kỳ giảm hẳn. Anh thậm chí không thể đứng vững và chỉ cố gắng chịu đựng đến hết hiệp.

Tuy nhiên, sức chịu đòn chỉ giúp Cengiz Lale kéo dài trận đấu thêm một phút rưỡi ở hiệp 3. Sức chiến đấu giảm sút sau khi trúng nhiều đòn nặng ở hiệp 2 khiến võ sĩ châu Âu trở thành "bao cát" cho đối thủ. Anh chỉ giơ tay bảo vệ mặt khi Masahito Okuyama liên tục dồn ép.

Cuối cùng, sau một pha lên gối, tay đấm người Nhật Bản tung một loạt liên hoàn 10 cú đấm trong vòng 2 giây. Trọng tài buộc phải can thiệp để đảm bảo an toàn cho Cengiz Lale. Điều này đồng nghĩa với việc võ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thua knock-out kỹ thuật (TKO).

Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Masahito Okuyama. Võ sĩ kickboxing người Nhật Bản có thành tích thắng 13, thua 4 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó, Cengiz Lale đã thua 3 trong 4 trận gần nhất.