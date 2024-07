Cao thủ Indonesia hứng mưa đòn, đấu 7 giây thua luôn võ sĩ Trung Quốc

(VTC News) -

Tại sự kiện One Pride MMA Fight Night 79 diễn ra ở Bali (Indonesia) hôm 8/6, võ sĩ chủ nhà Mario Satya Wirawan đụng độ đối thủ người Trung Quốc Trương Khánh Hạ ở hạng cân bantamweight. Ngay ở giây đầu tiên, Mario Satya Wirawan đã ngã sau khi trúng cú đấm của Trương Khánh Hạ.

Võ sĩ người Trung Quốc sau đó tiếp tục tung ra hàng loạt cú đấm khi đối thủ bị dồn vào góc đài. Mario Satya Wirawan dính một cú đấm vào vùng gáy và không thể đứng lên được. Trương Khánh Hạ tiếp tục tấn công cho đến khi trọng tài can thiệp. Kết quả, Trương Khánh Hạ thắng knock-out với thời gian 7 giây. Về phần Mario Satya Wirawan, võ sĩ này được đưa khỏi sàn đấu ngay sau đó.

Tờ Sohu bình luận rằng chiến thắng này của Trương Khánh Hạ đã gây sốc với các CĐV có mặt ở nhà thi đấu. Đây là chiến thắng thứ 3 của Trương Khánh Hạ trên sàn đấu quốc tế trong năm nay. Trước đó Trương Khánh Hạ đã đánh bại võ sĩ người Mông Cổ Gan-Ochir Batdelger và nhà vô địch bantamweight của Kazakhstan, Sundet Aytkul.

Theo thống kê của Tapology, Trương Khánh Hạ đã thắng 14 trận trên sàn MMA chuyên nghiệp. Võ sĩ của Trung Quốc hiện đang có chuỗi 4 trận thắng sau trận thua Reginaldo Vieira vào tháng 8/2023.

Trương Khánh Hạ giành chiến thắng trong 7 giây

Trong khi đó, Mario Satya Wirawan là võ sĩ nổi tiếng của Indonesia, từng giành đai vô địch ở One Pride MMA năm 2022 và còn theo học cả BJJ (nhu thuật Brazil).

One Pride MMA là giải đấu võ thuật tổng hợp danh tiếng nhất của Indonesia. Sự kiện One Pride MMA Fight Night 79 rất đặc biệt khi chứng kiến cuộc so tài giữa 9 võ sĩ của Indonesia và 9 võ sĩ Trung Quốc. Mặc dù Mario Satya Wirawan nhận thất bại nhưng chung cuộc, các võ sĩ xứ vạn đảo giành thắng lợi 6-3 ở sự kiện này.

Các võ sĩ Indonesia giành chiến thắng ở sự kiện nói trên là Rio Tirto, Rama Supandhi, Deni Daffa, Gugun Gusman, Ronald Mastrana Siahaan và Firman Muharram.

Chủ tịch Ủy ban Thể thao Võ thuật Indonesia (KOBI) Anindra Ardiansyah Bakrie bày tỏ sự vui mừng về kết quả chung cuộc. “Cảm ơn Chúa, nhờ sự cổ vũ của CĐV Indonesia và các khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu, chúng tôi đã thắng 6-3 trong số 9 trận đấu. Hy vọng rằng kết quả này sẽ khiến One Pride MMA Indonesia lên một tầm cao mới”, ông Anindra Ardiansyah Bakrie tuyên bố.