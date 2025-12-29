Nghẹn ngào dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy nhà ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 29/12, không khí tang thương bao trùm tổ dân phố Đoàn Kết, xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) khi gia đình và người dân địa phương tổ chức lễ tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 27/12 về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ rất sớm, con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà của cha mẹ anh Huỳnh Khánh D. (35 tuổi, một trong các nạn nhân) đã ken đặc người. Hàng trăm người dân, bà con lối xóm, bạn bè và những người chưa từng quen biết gia đình cũng lặng lẽ có mặt, thắp nén hương cuối cùng để tiễn biệt 4 con người xấu số ra đi trong nỗi tiếc thương vô hạn.

Nhiều người lặng lẽ đứng trước di ảnh, tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số.

Trước giờ di quan, nhiều người đứng lặng, ánh mắt đỏ hoe, không ai nói với ai lời nào. Tiếng khóc nén chặt, tiếng thở dài xen lẫn tiếng tụng kinh khiến không khí tang lễ càng thêm nặng trĩu.

Chị Trần Thị Thu (ngụ phường Buôn Ma Thuột) có mặt từ sáng sớm. Chị cho biết quen biết gia đình anh D. qua một người bạn và không thể cầm lòng khi nghe tin dữ.

“Những ngày qua, tôi cứ ám ảnh mãi tấm ảnh cả gia đình họ đăng trên mạng xã hội trước khi xảy ra vụ cháy. Một gia đình trẻ, hạnh phúc, các con còn quá nhỏ… Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả không còn nữa. Họ vừa mới ổn định cuộc sống, còn biết bao dự định chưa kịp thực hiện”, chị Thu nghẹn ngào, vừa nói vừa gạt nước mắt.

Những nhành hoa trắng được chuẩn bị để tiễn đưa các nạn nhân.

Trong đám tang, hình ảnh khiến nhiều người không cầm được lòng là dáng vẻ thất thần của ông Huỳnh Văn Cảnh – cha ruột anh D. Ông lặng lẽ ngồi bên linh cữu con trai, con dâu và 2 cháu nội, ánh mắt vô hồn, thỉnh thoảng lại bật khóc nức nở.

Ông Cảnh kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nhận được tin báo cháy vào rạng sáng 27/12.

“Lúc đó còn rất sớm, nghe điện thoại báo nhà con trai cháy, vợ chồng tôi hoảng loạn chạy đến. Nhưng khi tới nơi thì lửa đã bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn. Tôi chỉ biết gào tên con, gọi cháu trong tuyệt vọng. Mọi người ai cũng cố gắng dập lửa nhưng không kịp… Chỉ trong chốc lát, cả gia đình nhỏ của con tôi không còn nữa”, ông Cảnh nghẹn giọng.

Người đàn ông lớn tuổi liên tục ôm ngực, đôi vai run lên từng hồi. “Anh D. là con trai út của tôi. Vợ chồng nó hiền lành, chịu khó làm ăn. Nhiều năm qua, hai vợ chồng buôn bán thiết bị điện nước, kinh tế vừa mới ổn định thì tai họa ập đến. Tôi không biết mình phải sống sao nữa…”, ông Cảnh nói rồi bật khóc.

Hiện trường vụ cháy.

Theo người dân địa phương, gia đình anh D. sống hòa thuận, được hàng xóm quý mến. Hai vợ chồng luôn chăm lo làm ăn, yêu thương con cái. Các con của anh chị còn rất nhỏ, trong đó bé lớn mới 8 tuổi, bé nhỏ hơn mới 4 tuổi. Đau xót hơn, vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của cả cha mẹ và hai con, để lại nỗi mất mát quá lớn cho hai bên gia đình.

Căn nhà bị cháy được bao quanh bởi các nhà xung quanh, không có lối thoát hiểm.

Trong nỗi đau tột cùng ấy, một tia hy vọng mong manh vẫn còn sót lại, bé trai 1 tháng tuổi, con út của vợ chồng anh D. – là người duy nhất sống sót trong vụ hỏa hoạn. Hiện gia đình đang làm các thủ tục để chuyển cháu bé vào TP.HCM tiếp tục điều trị chuyên sâu.

“Cháu là giọt máu cuối cùng của con trai tôi. Sức khỏe cháu còn rất nguy kịch. Gia đình đang cố hết sức phối hợp cùng các bác sĩ chạy chữa, mong cháu vượt qua và khỏe mạnh sống", - ông Cảnh nói.

Như đã đưa tin, khoảng 2h55 phút rạng sáng 27/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại của hàng điện nước số 56, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú. Khi người dân phát hiện và hô hoán, ngọn lửa đã bao trùm căn nhà, khói dày đặc. Vụ chát khiến bốn người trong cùng một gia đình tử vong, nghi do ngạt khí.

Các nạn nhân gồm vợ chồng anh Huỳnh Khánh D, chị Trần Thị Thu K.N. (28 tuổi) và hai con là H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi). Bé trai 1 tháng tuổi được lực lượng chức năng và người dân đưa ra ngoài kịp thời, hiện đang được điều trị tích cực.