Cảnh giao thông hỗn loạn tại nút giao chưa được lắp camera AI ở Hà Nội

“Khu vực này chưa được lắp đặt camera AI, trong khi lực lượng CSGT còn mỏng nên nhiều người vẫn thản nhiên vi phạm giao thông. Có thời điểm, xe máy liều lĩnh lao qua trước đầu xe tải, cực kỳ nguy hiểm, đã xảy ra không ít vụ tai nạn thương tâm. Chỉ vào giờ cao điểm, khi công an phường phối hợp CSGT điều tiết, tình trạng này mới giảm. Theo tôi, nếu ngã tư được lắp camera AI, ý thức người tham gia giao thông sẽ tốt hơn”, một tài xế công nghệ chia sẻ.