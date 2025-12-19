  • Zalo

Cảnh giao thông hỗn loạn tại nút giao chưa được lắp camera AI ở Hà Nội

Vốn là “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn nhưng nút giao gần Bến xe Nước Ngầm vẫn chưa lắp camera AI, khiến tình trạng xe băng qua đường, cắt mặt ô tô diễn ra phổ biến.

Video: Phớt lờ biển cấm, dòng xe liều lĩnh cắt mặt ô tô tải tại nút giao gần Bến xe Nước Ngầm

Nút giao cạnh Bến xe Nước Ngầm lâu nay được xem là “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn ở Hà Nội. Theo phản ánh của độc giả Báo điện tử VTC News, giao thông tại khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh hỗn loạn với tình trạng xe máy đi ngược chiều, rẽ sai quy định. Trong khi đó, lực lượng CSGT còn mỏng, khu vực chưa được lắp đặt camera AI, gây khó khăn cho công tác giám sát, xử lý và điều tiết giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News ngày 17/12, chỉ trong vòng gần một giờ đồng hồ, hàng trăm phương tiện vẫn phớt lờ biển cấm, đi thẳng cắt ngang đầu xe tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường Hoàng Liệt kết nối với nút giao này được lắp đặt biển cấm rẽ trái sang hướng Giải Phóng và cấm đi thẳng, các phương tiện buộc phải rẽ phải theo hướng Ngọc Hồi để di chuyển đến các tuyến đường khác.

Đoạn đường được đặt biển cấm đi thẳng và rẽ trái này là nơi thường xuyên có nhiều xe tải cơ lỡn di chuyển từ hướng đường Đỗ Mười - Ngọc Hồi.

Tuy nhiên, bất chấp biển cấm, người dân vẫn liều mình lao qua dòng xe dày đặc, đối mặt hiểm nguy.

Loạt tài xế liều lĩnh lái xe máy lao qua trước đầu xe tải đang lưu thông.

Nhiều phương tiện ngang nhiên dừng đỗ chờ đường trống để băng qua, gây cản trở các xe đi đúng luật.

Dù Hà Nội đã lắp đặt 1.873 camera AI trên nhiều tuyến phố, nhưng tại "điểm nóng" như khu vực ngã tư gần Bến xe Nước Ngầm vẫn chưa có camera AI giám sát, khiến nhiều người dân phớt lờ quy định, ngang nhiên vi phạm.

“Khu vực này chưa được lắp đặt camera AI, trong khi lực lượng CSGT còn mỏng nên nhiều người vẫn thản nhiên vi phạm giao thông. Có thời điểm, xe máy liều lĩnh lao qua trước đầu xe tải, cực kỳ nguy hiểm, đã xảy ra không ít vụ tai nạn thương tâm. Chỉ vào giờ cao điểm, khi công an phường phối hợp CSGT điều tiết, tình trạng này mới giảm. Theo tôi, nếu ngã tư được lắp camera AI, ý thức người tham gia giao thông sẽ tốt hơn”, một tài xế công nghệ chia sẻ.

Nhiều tài xế xe ôm ngang nhiên đi ngược chiều tại khu vực chưa được lắp đặt “mắt thần” AI.

Theo Nghị định 168, các hành vi quay đầu, rẽ trái hoặc rẽ phải tại nơi có biển cấm sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng đối với ô tô và 600-800 nghìn đồng đối với xe máy.

Minh Đức
