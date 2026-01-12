Cảnh dang dở ở dự án khu đô thị sinh thái gần 4.500 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Trước hàng loạt sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác định và thu đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước.