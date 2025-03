Tỉnh tháo 'lệnh cấm', dự án 'đứng bánh' hơn 15 năm vẫn chưa tái khởi động

Giữa năm 2024, Công ty STO có công văn đề nghị gia hạn tiến độ và tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam không đồng ý với lý do: "Vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam. Do đó, việc đề nghị gia hạn tiến độ và tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc của Công ty STO là chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết".