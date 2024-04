Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm giai đoạn giao mùa

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng (từ ngày 11/4 đến 10/5) trên phạm vi toàn quốc

Bản tin cho biết, thời kỳ dự báo trước (11/3-10/4/2024) xuất hiện 1 đợt không khí lạnh vào ngày 19/3, 1 đợt nắng nóng diện rộng trong khoảng ngày 31/3 - 4/4 ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá - Phú Yên; từ ngày 5/4 nắng nóng suy giảm chỉ xuất hiện cục bộ.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày 19/3 nên khu vực Đông Bắc Bộ và Trung Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to; tại Bắc Ninh đo được lượng mưa 74,9mm. Trong 10 ngày đầu tháng 4/2024, có 1 đợt mưa rào diện rộng ngày 6-9/4 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng làm kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ.

Khu vực Tây Nguyên xuất hiện 1 đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 3 - 8/4,sớm hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Miền Đông NamBộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; trong đó từ ngày 26/3 - 10/4, nắng nóng mở rộng sang khu vực ây Nam Bộ.

Trong các đợt nắng nóng này, một số trạm đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử.

Dự báo từ 11/4 - 10/5/2024

Giai đoạn này, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN từ 1-2 độ C; khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn từ 2-3 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 20-40mm; khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 40-80mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xuhướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 11/4-10/5 là thời kỳ giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước có thể dẫn tới nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ.