Cần Thơ chi 457 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

(VTC News) -

Tại kỳ họp diễn ra ngày 14/11, HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí cho năm học 2025-2026, dự thảo hướng tới việc đảm bảo công bằng giữa cơ sở giáo dục công lập và dân lập, tư thục trên địa bàn.

Theo tờ trình của UBND TP Cần Thơ dự kiến tổng kinh phí để thực hiện chính sách này khoảng 457 tỷ đồng.

Quang cảnh tại kỳ họp. (Ảnh: Ngọc Dung)

Theo đó, mức học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được phân theo vùng: đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học, mức học phí ở các phường là 100.000 đồng/tháng/học sinh, ở xã là 90.000 đồng/tháng/học sinh; học sinh THCS ở phường 120.000 đồng/tháng, ở xã 100.000 đồng/tháng; học sinh THPT ở phường 140.000 đồng/tháng, ở xã 120.000 đồng/tháng.

Hình thức học trực tuyến áp dụng mức 75% so với mức học phí quy định.

Dựa trên mức học phí này, ngân sách thành phố sẽ thực hiện cấp bù cho cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ 100% học phí cho học sinh theo học tại các cơ sở dân lập, tư thục.

Mức hỗ trợ nhằm đảm bảo học sinh ở các cơ sở ngoài công lập được hưởng quyền lợi tương tự như học sinh công lập, góp phần thực hiện chính sách giáo dục công bằng.

Tổng kinh phí để thực hiện chính sách này khoảng 457 tỷ đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ học sinh dân lập, tư thục là 19 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để đảm bảo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời giảm gánh nặng học phí cho phụ huynh.

Theo UBND TP Cần Thơ, việc ban hành nghị quyết là cần thiết để chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí và khung chính sách trước khi năm học mới bắt đầu, đồng thời khẳng định cam kết của chính quyền thành phố trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ học sinh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở giáo dục ngoài công lập.