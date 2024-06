Căn nhà trong ngõ nhỏ ở Hà Nội bốc cháy lúc rạng sáng

(VTC News) -

Ngày 14/6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở ngõ Trại Cá.

Khoảng 3h58 cùng ngày, ngôi nhà số 9 ngách 176, ngõ Trại Cá, phường Trương Định bốc cháy. Người dân đang ngủ say thì phát hiện lửa nên hoảng loạn tìm cách thoát thân.

Đám cháy xảy ra lúc rạng sáng trong ngõ nhỏ khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng tại chỗ, Ban quản lý chợ Đồng Tâm, Công an phường, dân phòng, người dân xử lý đám cháy.

Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai khẩn trương, đồng thời triển khai các mũi dập tắt đám cháy.

Do xử lý kịp thời nên đám cháy chỉ lan khoảng 8m2 ở khu vực phòng ngủ tầng 2. Công trình xảy ra hoả hoạn gồm 2 khối nhà, khoảng sân sinh hoạt chung, khối 1 có 1 tầng làm kho để đồ, khối 2 cao 3 tầng.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Thời gian qua, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thảm khốc nhất là vụ cháy nhà trọ trong con ngõ sâu trên đường Trung Kính, Cầu Giấy vào rạng sáng 24/5. Vụ cháy khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ và là trụ cột gia đình.

6 ngày sau, một vụ hoả hoạn cũng xảy ra lúc sáng sớm tại căn nhà trọ 3 tầng ở phố Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cứu được 3 người, người dân cứu được 2 người, còn 4 người tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh.