Cần làm gì để Trung tâm Tài chính quốc tế vận hành thành công?

(VTC News) -

Ông Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu cho biết, Trung tâm Tài chính quốc tế như một “siêu thị tài chính”. Đây sẽ là nơi tập trung các ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và cả các cơ quan quản lý nhà nước, tạo ra không gian gặp gỡ, giao dịch và ra quyết định trực tiếp.

Việt Nam định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia.

Ông Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Hiếu, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế quan trọng, đó là vị trí địa lý nằm trên trục giao thông hàng hải và hàng không chiến lược của thế giới.

Bên cạnh đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có quy mô GDP đạt khoảng 500 tỷ USD; Việt Nam có quy mô GDP xếp thứ 33 toàn cầu, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có ba cường quốc là Mỹ, Trung Quốc, Nga.

Tuy nhiên, chuyên gia nhận định, các Trung tâm Tài chính quốc tế ra đời cũng sẽ gặp không ít thách thức như GDP bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp, chỉ xếp hạng 120 thế giới.

Các ngân hàng Việt Nam hiện diện trên trường quốc tế còn hạn chế và chưa có mặt tại các trung tâm tài chính lớn như New York, London, Paris, Tokyo mà chủ yếu mới hiện diện tại Lào, Campuchia, Myanmar…

Ông Hiếu cho rằng, Việt Nam cần định vị chiến lược Trung tâm Tài chính quốc tế theo từng bước, phù hợp với năng lực và bối cảnh thực tế. Trước mắt, mục tiêu ngắn hạn là phục vụ thị trường Đông Nam Á, sau đó từng bước vươn ra toàn cầu.

Việt Nam nên ưu tiên phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như thị trường vốn, tài chính xanh, ESG, Fintech, quản lý tài sản và quỹ đầu tư. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn rõ ràng: Giai đoạn 2026-2030 đặt nền móng; giai đoạn 2031-2035 tăng tốc phát triển; giai đoạn 2036-2045 hướng tới khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, để Trung tâm Tài chính quốc tế vận hành hiệu quả, về hạ tầng, cần xây dựng hệ thống cao ốc hạng A+ thông minh, đồng bộ với hạ tầng số hiện đại. Ngoài ra, tỷ lệ lấp đầy của các Trung tâm Tài chính quốc tế phải đạt tối thiểu 70-75% để tạo “sinh khí” cho hoạt động tài chính.

Trong khi đó, Trung tâm Tài chính quốc tế cũng cần thu hút sự hiện diện của các định chế tài chính lớn như JP Morgan, cũng như các hãng luật và kiểm toán quốc tế.

“Các chỉ tiêu kinh tế cũng được đặt ra rõ ràng như phấn đấu vốn hóa thị trường đạt 100% GDP, tỷ trọng giao dịch của khối ngoại đạt 25-30% và thu hút khoảng 30.000-50.000 lao động làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế”, ông Hiếu bình luận.

Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhận định, Việt Nam đang từng bước nâng hạng tín nhiệm quốc gia. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam trong dài hạn...

Chuyên gia nhấn mạnh, để Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM thành công, yếu tố minh bạch và uy tín phải được đặt lên hàng đầu. Nếu không đạt được sự minh bạch cao nhất, trung tâm sẽ khó lòng vận hành hiệu quả và thu hút được dòng vốn quốc tế bền vững.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ có diện tích gần 1.000 hecta bao quanh sông Sài Gòn. (Ảnh: Đại Việt)

Chia sẻ thêm về góc nhìn pháp lý và các quy định sẽ được áp dụng, ông Phùng Anh Tuấn, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam cho rằng, trong đề án xây dựng trung tâm tài chính, Việt Nam đã có những quy định về việc áp dụng thông lệ quốc tế, sử dụng các khung pháp lý và thiết lập hệ thống tòa án chuyên biệt.

Thậm chí, Việt Nam đã tính đến việc thuê thẩm phán nước ngoài để xét xử và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong các hoạt động tài chính phức tạp.

Tuy nhiên, bản thân ông Tuấn vẫn băn khoăn với quy định: "Áp dụng pháp luật nước ngoài nhưng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam".

“Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta đưa vào áp dụng mà không làm rõ, nhà đầu tư sẽ không thể dự đoán được rủi ro pháp lý của mình. Do đó, nếu muốn giới thiệu một hệ thống pháp luật mới tại trung tâm tài chính, chúng ta cần sự thay đổi về hệ quy chiếu.

Chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, Việt Nam là người đi sau trong cuộc chơi xây dựng trung tâm tài chính toàn cầu. Để thành công, chúng ta cần phải phù hợp với các hệ thống tài chính hiện đại tại London, New York, Hong Kong hay Tokyo”.

Theo ông Tuấn, Việt Nam không phải là một "tay chơi" đủ lớn để đặt ra những quy luật riêng biệt mang tính áp đặt, cục bộ rồi yêu cầu các nhà đầu tư quốc tế phải tuân thủ, trong khi chính chúng ta đang cần nguồn vốn và sự thừa nhận từ những nhà đầu tư này.

Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Hội đồng điều hành). Chủ tịch Hội đồng điều hành là Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Các thành viên Hội đồng điều hành gồm ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.