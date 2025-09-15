‘Cán chết hơn nuôi cả đời’, toan tính độc địa của những tài xế ác quỷ

(VTC News) -

Lời khai của tài xế Đinh Văn Long – kẻ cố tình lái xe bồn cán chết nữ sinh lớp 10 sau khi tông thiếu nữ này bị thương – về động cơ gây án rằng “bản thân đi tù sẽ không phải lo bồi thường” khiến ai nghe cũng phải dựng tóc gáy vì quá ghê sợ, và không khỏi nhớ lại nhiều vụ tai nạn mà thực ra là sát hại trước đó.

Từ lâu, mọi người đã biết đến một quy tắc ngầm trong giới tài xế lái xe trọng tải lớn – loại xe dễ gây thương tích nặng hoặc tử vong khi xảy ra va chạm – rằng “thà đi tù, thà đền một lần còn hơn chăm nuôi cả đời”. Và khi lỡ tông người trọng thương, một số tài xế máu lạnh cố ý cán người lần nữa, lấy đi sinh mạng nạn nhân.

Đinh Văn Long cũng vậy, khi thấy nữ sinh ngã xuống đường, bị thương nặng, hắn không dừng lại, đưa cô bé đi cấp cứu tiếp tục lái xe, kéo lê nạn nhân trên đường.

Cơ quan công an cho biết thời điểm đó, Long không hề chịu ảnh hưởng của rượu, ma túy hay chất kích thích nào khác. Biến vụ tai nạn thành vụ sát hại, đó là lựa chọn của Long trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, dựa trên sự tính toán, đo đếm lạnh lùng. Thứ được đặt lên bàn cân, một bên là số tiền mà hắn có thể phải bỏ ra trong tương lai, một bên là tính mạng một người vô tội. Quyết định được đưa ra chỉ trong vài giây, nhanh như phản xạ tự nhiên của một nhân cách thối rữa đang bị cái ác hoàn toàn chiếm ngự.

Tài xế Đinh Văn Long - kẻ cố tình cán chết nữ sinh với suy nghĩ “bản thân đi tù sẽ không phải lo bồi thường”.

“Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Trước mắt tài xế vừa gây tai nạn là nỗi đau đớn đập ngay vào mắt, là hình hài đang quằn quại cầu cứu. Phản ứng của bất cứ ai có nhân tính phải là đỡ lấy họ, gọi cấp cứu để họ được cứu chữa nhanh nhất. Đó không chỉ là lòng nhân ái mà còn là trách nhiệm, đặc biệt là đối với tài xế gây ra nỗi đau này.

Thế nhưng, những kẻ như Đinh Văn Long lại “mắt mù, tai điếc” trước nỗi đau và an nguy của đồng loại, trong tâm trí chỉ có bài toán lạnh lùng: Làm gì để bản thân chịu thiệt hại ít hơn, tự cho mình cái quyền sinh sát, đổi mạng người vô tội lấy lợi ích của mình.

Cái tư duy độc địa “cán chết còn rẻ hơn để nạn nhân sống tàn phế” ấy là biểu hiện tột cùng của sự ích kỷ, tàn ác. Những ác thú đội lốt tài xế này chọn làm kẻ giết người để khỏi chịu phiền toái bồi thường chi phí chăm sóc y tế cho nạn nhân trong nhiều năm. Tội ác đó không lời nào nói hết, nhưng một câu hỏi đau đáu vẫn được dư luận đặt ra là, tại sao vẫn có đất cho thứ “luật ngầm” ma quỷ này tồn tại?

Vì sao trong bài toán tàn nhẫn khi mạng người và máu thịt bị quy thành tiền tệ và con số, đáp án mà những tài xế ác nhìn thấy vẫn là: Cái giá họ phải trả sẽ thấp hơn trong trường hợp nạn nhân chết ngay? Liệu có phải hình phạt của pháp luật còn nhẹ hay có lỗ hổng nào đó khiến gây tội ác trở thành lựa chọn tốt hơn sự thức tỉnh lương tri – đưa bệnh nhân đi cấp cứu và chịu trách nhiệm về tai nạn?

Các đơn vị chức năng cần có khảo sát, nghiên cứu một cách hệ thống để đưa ra câu trả lời.

Hệ thống pháp luật phải làm việc hiệu quả hơn để những tài xế cố ý cán nạn nhân phải được buộc đúng tội danh Giết người có tính chất đê hèn và đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình; không có cơ hội thoát tội nhờ lách luật dưới danh nghĩa “tai nạn vô ý”. Cái giá phải đủ lớn mới triệt tiêu đất sống cho những tính toán máu lạnh.

Ngoài ra, xã hội phải xây dựng cơ chế để nạn nhân luôn được cứu chữa, để sự sống còn của họ không phải phụ thuộc vào quyết định hay lương tri của tài xế vừa tông họ. Nên có cơ chế bảo hiểm và quỹ hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông để gánh nặng bồi thường không chỉ đặt lên vai tài xế.

Khi có sự chia sẻ từ bảo hiểm, từ quỹ xã hội, tâm lý “cán chết để khỏi chăm nuôi” sẽ mất đi lý do tồn tại.

Ngoài ra, còn một điều đã được nói rất nhiều nhưng thực hiện chưa hiệu quả, đó là tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho tài xế cả trước và sau khi cấp bằng.

Người cầm lái không chỉ điều khiển một cỗ máy, mà nắm trong tay sinh mạng hàng trăm người khác, nên ngoài kỹ năng lái còn phải thấm nhuần về trách nhiệm, về nhân quả, về sự quý giá tối thượng của sinh mạng con người. Cần loại bỏ ngay từ đầu cơ hội ngồi sau vô lăng của những kẻ coi cái chết của nạn nhân là “giải pháp kinh tế”.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.