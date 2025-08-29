Cận cảnh xe chống đạn của Bộ Công an, thủng lốp vẫn chạy được 50km

Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), không gian ngoài trời mang tên “Thanh gươm và lá chắn” do Bộ Công an phụ trách trở thành một trong những điểm nhấn hút khách nhất trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
Ngay từ lối vào, hàng loạt phương tiện chuyên dụng được sắp đặt thành dãy dài, thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân chụp ảnh và tìm hiểu.
Trong số đó, nổi bật nhất là chiếc xe chống đạn tác chiến (thứ 3 từ trái sang) của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.
Điều khiến nhiều người trầm trồ là loại xe này được trang bị lốp đặc chủng, có khả năng tiếp tục vận hành trong tình huống khẩn cấp.
Dù bị bắn thủng hay xì hơi, xe vẫn có thể di chuyển quãng đường lên tới 50km với tốc độ ổn định 50km/h.
Tính năng đặc biệt này cho phép lực lượng thực thi nhiệm vụ duy trì khả năng truy bắt tội phạm và bảo vệ an toàn cho tổ lái ngay cả trong điều kiện nguy hiểm nhất.
Ngoài mẫu xe chống đạn, Bộ Công an còn mang đến triển lãm nhiều loại phương tiện phục vụ công tác chiến đấu và cứu hộ. Người xem có thể tận mắt chứng kiến xe bọc thép RAM, xe chống bạo loạn, xe cứu hộ giao thông hay xe hút khói của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Mỗi loại đều được giới thiệu chi tiết về công năng, thể hiện sự đa dạng trong trang bị của lực lượng Công an Nhân dân.
Trong ảnh là xe hút khói của lực lượng Phòng cháy chữa cháy.
Bên cạnh không gian ngoài trời, Bộ Công an cũng bố trí hai nhà triển lãm với màu đỏ chủ đạo.
Bên trong, dòng chảy lịch sử 80 năm của lực lượng được tái hiện qua nhiều bức ảnh, hiện vật quý giá, gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước.
Khách đến tham quan còn có thể theo dõi những bộ phim tài liệu, phóng sự phá án, giúp hiểu rõ hơn vai trò của Công an Nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Khu trưng bày còn dành diện tích lớn cho kho vũ khí với hơn 30 loại súng khác nhau, từ súng ngắn, súng trường cho đến súng bắn tỉa chuyên dụng.
Đây là dịp hiếm hoi những khí tài vốn chỉ xuất hiện trong nhiệm vụ đặc biệt được công khai để người dân tiếp cận, tìm hiểu. Khu vực này nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ háo hức được tận mắt nhìn thấy vũ khí hiện đại.
