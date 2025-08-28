Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước

Sáng 28/8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội).
Tham dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước.
Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban ngành cùng dự lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khai mạc.
Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có diện tích gần 260.000m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.
Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số. Triển lãm thành tựu đất nước lấy chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025.
