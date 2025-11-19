Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao, xã dựng cầu tạm phá thế cô lập 1.200 người

Cầu Nước Bao bị cuốn sập.
Sáng sớm 17/11, trên địa bàn xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện mưa lớn. Mực nước suối dâng cao, chảy xiết khiến mố cầu và một phần cầu Nước Bao bị cuốn sập.
Cầu sập khiến hàng trăm hộ dân lo lắng vì phải rơi vào tình cảnh bị cô lập. Ông Đinh Văn Bỉ (65 tuổi, trú xã Sơn Hà) cho biết: “Cầu sập khiến việc đi lại của bà con và học sinh rất khó khăn. Xe máy, ô tô đều không thể qua được, người dân chỉ dám lội bộ khi nước rút bớt”.
Mố cầu phía Tây dài khoảng 5m bị cuốn sập hoàn toàn.
Do cầu bị phá hủy, tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn; 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và thôn Nước Nao (xã Sơn Hà) bị cô lập.
Lực lượng chức năng xã Sơn Hà đã nhanh chóng có mặt, giăng dây, đặt biển cảnh báo và lập rào chắn không cho người dân, phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm
Trong chiều 17 và ngày 18/11, chính quyền xã Sơn Hà huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân góp tre, ván để dựng cầu tạm tại vị trí cầu cũ. Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà Trần Văn Luật cho biết việc dựng cầu tạm giúp người dân và học sinh có thể qua lại trong thời điểm khẩn cấp.
"Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục huy động lực lượng, đưa sắt thép vào để thi công cầu dầm thép tạm, bảo đảm an toàn cho phương tiện" - ông Luật thông tin thêm.
Chiếc cầu tạm bằng tre đã giúp phá thế cô lập cho hàng nghìn người dân ở Sơn Hà.
