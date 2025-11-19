Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao, xã dựng cầu tạm phá thế cô lập 1.200 người

Cầu sập khiến hàng trăm hộ dân lo lắng vì phải rơi vào tình cảnh bị cô lập. Ông Đinh Văn Bỉ (65 tuổi, trú xã Sơn Hà) cho biết: “Cầu sập khiến việc đi lại của bà con và học sinh rất khó khăn. Xe máy, ô tô đều không thể qua được, người dân chỉ dám lội bộ khi nước rút bớt”.