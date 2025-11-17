Nước suối dâng cao cuốn sập cầu ở Quảng Ngãi, hơn 1.200 người dân bị cô lập

(VTC News) -

Cầu Nước Bao bị cuốn sập.

Theo đó, từ sáng sớm nay (17/11), trên địa bàn xã Sơn Hà xuất hiện mưa lớn. Mực nước suối Nước Bao dâng cao, chảy xiết khiến mố cầu và một phần cầu Nước Bao bị cuốn sập.

Do cầu bị phá hủy, tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn; 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và thôn Nước Nao (xã Sơn Hà) đang bị cô lập.

Cầu Nước Bao bị cuốn sập. (Ảnh: S.H)

Chính quyền xã Sơn Hà đang tìm cách tiếp cận hiện trường để kiểm tra, cảnh báo người dân không qua lại khu vực cầu bị gãy.

Cũng trong sáng nay, trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân.

Cụ thể, khoảng 0h30, tại các thôn Phước Lợi và Tân Sơn, lốc xoáy đã làm tốc mái 10 nhà dân và chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng. (Ảnh: Q.N)

Trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 16/11 đến 7h ngày 17/11), các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Khu dân cư ở Bến Lội, An Sơn, xã Phước Giang, bị cô lập do nước lũ tràn lên đường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 16/11, từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 19h ngày 16/11 có nơi trên 130mm như: trạm Tà Rụt (Quảng Trị) 134mm, trạm A Lưới (TP Huế) 418,4mm, trạm Khâm Đức (TP Đà Nẵng) 151,1mm, trạm Sơn Tây (Quảng Ngãi) 171,6mm, trạm Krong (Gia Lai) 169,8mm, Trạm Sông Hinh (Đắk Lắk) 185mm, trạm Khánh Vũ (Khánh Hòa) 238mm…

Dự báo trong 2 ngày 17-18/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi trên 700mm. Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 100-250mm, cục bộ trên 350mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm trong 3 giờ, tiểm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.