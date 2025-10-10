Khi cô hiệu trưởng vùng cao viết 'câu chuyện chuyển đổi số'

(VTC News) -

Trường mầm non Hương Sen nằm trên phường Nông Tiến, thuộc vùng ngoại ô của tỉnh miền núi Tuyên Quang. Theo cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng nhà trường - trường nằm ở khu vực có dân cư thưa thớt, điều kiện còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, những tài liệu liên quan đến chuyển đổi số cho các giáo viên mầm non nơi đây còn rất thiếu và yếu. Chưa kể kiến thức và kỹ năng của các cô giáo mầm non cũng không được đào tạo bài bản.

Là người đứng đầu nhà trường, nhận thấy tầm quan trọng của việc chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền quyết tâm xây dựng mô hình trường học số, thay đổi cách thức giảng dạy và giáo dục trẻ mầm non thông qua việc ứng dụng công nghệ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền (đứng) hướng dẫn giáo viên trường Mầm non Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang sử dụng công cụ số. (Ảnh: NVCC)

Xây dựng chatbot và số hóa học liệu

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, thời gian qua, cô cùng với các thành viên trong ban giám hiệu trường mầm non Hương Sen đã cùng nhau xây dựng hơn 600 tài liệu học tập (hơn 300 câu chuyện, bài thơ, 250 hoạt động Steam, 90 video bài giảng), 2 chatbots và số hóa 100% hồ sơ quản lý.

“Giải pháp của mình tập trung vào việc nâng cao năng lực và thay đổi tư duy của các cô giáo trong lĩnh vực sử dụng các công cụ số và các công cụ hỗ trợ cho giảng dạy để làm sao giảm tải hồ sơ giấy và có nhiều thời gian hơn dành cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ”, cô Hiền chia sẻ.

Minh chứng là với công cụ Google Drive được sử dụng để quản lý toàn bộ hồ sơ, kế hoạch, đã giúp giảm hơn 70% hồ sơ giấy. Bên cạnh đó, nhà trường số hóa 100% hồ sơ quản lý, thư viện và kho học liệu số với nhiều video bài giảng, cùng chatbot “Cô Mầm non” và “Trợ lý Hiệu trưởng” hỗ trợ giáo viên, phụ huynh hiệu quả.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, HIệu trưởng trường Mầm non Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: MH)

Cô giáo Quách Thị Vân, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sen, chia sẻ: “Trước đây, việc lưu trữ hồ sơ cũng như việc chia sẻ tài liệu khá là phức tạp và cũng mất thời gian. Nhưng từ khi nhà trường sử dụng Google Drive, việc chia sẻ tài liệu diễn ra rất nhanh, rất thuận tiện. Chỉ bằng 1-2 thao tác, ví dụ như chia sẻ và phân quyền cho các giáo viên đã có thể chia sẻ tài liệu lên nhanh và việc lưu trữ cũng khoa học”.

Không chỉ trong quản lý, công nghệ còn giúp giảm tải cho giáo viên, phụ huynh theo sát quá trình học tập, còn con trẻ em thì sáng tạo hơn mỗi ngày.

“Công nghệ mà cô Hiền đã đưa vào rất hữu ích cho giáo viên, như soạn giáo án và lên kế hoạch cũng như lưu trữ hồ sơ. Trước đây, việc lưu trữ hồ sơ, chia sẻ tài liệu phức tạp và cũng mất thời gian nữa”, cô giáo Trần Thị Thảo, trường Mầm non Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Ngoài việc xây dựng kho học liệu số, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền cũng ứng dụng những mô hình AI hiện đại để ứng dụng vào thực tế.

“Chúng tôi sử dụng bộ công cụ như Chat GPT, Google AI viết ra ứng dụng tích hợp chatbot, mô hình AI này sẽ được huấn luyện xây dựng giáo án, lên kế hoạch làm việc cho các cô giáo, giảm tải hồ sơ giấy và có nhiều thời gian để chăm sóc giáo dục trẻ”, cô giáo Hiền chia sẻ thêm.

Cá nhân tiêu biểu trong chuyển đổi số

Cô Hiền cho biết, khi làm trên môi trường số thì tư duy rất quan trọng. “Khó khăn nhất là việc thay đổi tư duy cho các cô. Vì các cô giáo thấy rằng khi làm trên môi trường số, không làm việc trực tiếp, thì cảm thấy e ngại”, cô Hiền cho biết.

Tuy nhiên, qua quá trình tiếp cận, đào tạo và thay đổi tư duy, hơn 20 cô giáo của trường Mầm non Hương Sen đã cảm thấy tự tin hơn khi áp dụng chuyển đổi số.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)

Tại Lễ vinh danh Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền là một trong ba cá nhân tiêu biểu có đóng góp lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Cô Nguyễn Thị Thu Hiền đã được trao giải thưởng và vinh danh là “Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc”.