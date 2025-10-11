Doanh nghiệp công nghệ Việt vượt bão, chung tay vì cộng đồng

(VTC News) -

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 11 gây ra tại các tỉnh phía Bắc, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã không chỉ nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn tích cực đóng góp, hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn.

VNPT phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai năm 2025. (Nguồn: VNPT)

Dù chịu thiệt hại nặng nề về hạ tầng viễn thông với hàng nghìn trạm vô tuyến mất liên lạc, hàng trăm tuyến cáp quang bị sự cố và hàng chục nghìn thuê bao mất kết nối, Tập đoàn VNPT vẫn phát động phong trào quyên góp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên. Mỗi người đóng góp tối thiểu một ngày lương, dự kiến thu được 15 tỷ đồng để chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ trực tiếp người dân vùng lũ.

Bên cạnh đó, VNPT đã điều động 600 nhân sự kỹ thuật, hàng nghìn thiết bị và vật tư từ các vùng ít ảnh hưởng để chi viện, khôi phục mạng lưới viễn thông tại các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng. Mạng VinaPhone vẫn duy trì ổn định trong những ngày bão lũ, đảm bảo liên lạc cho hàng triệu người dùng.

Kỹ thuật viên VNPT nỗ lực khắc phục sự cố hạ tầng viễn thông trong điều kiện ngập lụt và mất điện, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho vùng tâm bão. (Nguồn: VNPT)

Cùng chung tay hỗ trợ cộng đồng, các sản phẩm thuộc VNGGames đã quyên góp 7 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng. Khoản đóng góp được dùng cho cứu trợ khẩn cấp, cung cấp nhu yếu phẩm, tái thiết nhà ở, trường học và các công trình thiết yếu.

Đại diện VNGGames chia sẻ: “Với tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi hy vọng có thể góp phần động viên, giúp người dân sớm vượt qua hậu quả nặng nề của cơn bão số 11. Đây không chỉ là sự sẻ chia kịp thời mà còn thể hiện cam kết lâu dài của VNGGames trong việc lan tỏa các giá trị cộng đồng”.

Từ độ cao hàng trăm mét, Drone có thể tạo vùng phủ sóng bán kính 6 km. (Nguồn: Viettel)

Tại Thái Nguyên, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Tập đoàn Viettel triển khai hàng chục drone chuyên dụng để vận chuyển hàng cứu trợ và dẫn đường cho lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bị cô lập. Những thiết bị bay này thực hiện hàng trăm chuyến vận chuyển thuốc, sữa và nhu yếu phẩm đến tận tay người dân, góp phần cứu trợ kịp thời trong điều kiện địa hình chia cắt.

Song song với công tác cứu trợ, Viettel cũng huy động hàng trăm nhân sự kỹ thuật, trang bị điện thoại vệ tinh, xe phát sóng cơ động và máy phát điện để duy trì kết nối thông tin tại vùng lũ.

Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai, các doanh nghiệp công nghệ vẫn thể hiện rõ vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội. Không chỉ đảm bảo duy trì hoạt động, khôi phục hạ tầng kỹ thuật, họ còn chủ động đóng góp tài chính, nhân lực và công nghệ để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” và cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoàn cảnh.