Diện mạo cầu có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á sau gần 2 năm thi công

Dự án cầu Phước An dài gần 4,4km, trong đó phần cầu chính dài hơn 3,5km, nối từ thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) sang huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Điểm đầu cầu kết nối với tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải và điểm cuối kết nối với đường vào cảng Phước An. Khoảng cách giữa hai trụ chính cầu Phước An lên tới 250m – lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Dự án được khởi công từ tháng 6/2023 với tổng vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.000 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.