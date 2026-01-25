Cận cảnh cầu vượt biển hơn 500 tỷ đồng sắp được khánh thành tại Gia Lai

Trước đây, du khách chỉ có thể tiếp cận các bán đảo tại Quy Nhơn bằng đường thủy hoặc những cung đường đèo hiểm trở. Cầu Hải Giang chính là "chìa khóa" mở thông cung đường một cách thuận lợi gấp nhiều lần.