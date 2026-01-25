Cận cảnh cầu vượt biển hơn 500 tỷ đồng sắp được khánh thành tại Gia Lai

Trang chủ
Cận cảnh cầu vượt biển Hải Giang hơn 500 tỷ đồng tại Gia Lai.
Công trình cầu vượt biển Hải Giang thuộc điểm cuối của tuyến đường nối dài trục Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối.
Được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đồng ý chủ trương cho triển khai xây dựng vào tháng 4/2020 với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, cầu Hải Giang là công trình giao thông – cầu đường bộ cấp III có hình cánh cung, tổng chiều dài gần 2km gồm 22 nhịp cầu và bề rộng cầu 18m.
Sự hiện diện của cầu vượt biển Hải Giang sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của Gia Lai nói chung và phố biển Quy Nhơn nói riêng; đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía Đông tỉnh, tạo trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm phố biển và các bán đảo.
Khi đưa vào khai thác, cầu Hải Giang tạo tuyến giao thông mới, rút ngắn khoảng 3km quãng đường di chuyển bằng đường bộ, đường thủy từ trung tâm Quy Nhơn đến các bán đảo trước đó.
Đến thời điểm này, dự án cầu Hải Giang hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc và sẽ được thảm nhựa trong những ngày tới.
Các đơn vị thi công vẫn đang tập trung hoàn thiện bản mặt cầu, lan can, hệ thống thoát nước…
Trước đó, cầu Hải Giang được hợp long vào ngày 17/12, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 2/2026.
Theo đại diện tổng thầu thi công, đơn vị đang huy động tối đa thiết bị và nhân lực nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa tuyến cầu vào khai thác đúng kế hoạch.
Từ trên cao, có thể thấy cầu Hải Giang là "mảnh ghép" quan trọng cho ngành Du lịch Gia Lai, nối liền nhịp sống hối hả của đất liền với vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vỹ của các bán đảo.
Trước đây, du khách chỉ có thể tiếp cận các bán đảo tại Quy Nhơn bằng đường thủy hoặc những cung đường đèo hiểm trở. Cầu Hải Giang chính là "chìa khóa" mở thông cung đường một cách thuận lợi gấp nhiều lần.
