Cận cảnh bệnh viện có bãi đáp trực thăng đầu tiên ở Tây Nguyên

Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông (Lâm Đồng) được phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 3 làm chủ đầu tư. Dự án khởi công xây dựng ngày 13/12/2022, đến nay đã thực hiện được 75% giá trị khối lượng hợp đồng. Dự kiến dự án sẽ chạy thử vào tháng 11 và bàn giao, nghiệm thu trong tháng 12 tới.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là việc trang bị bãi đáp trực thăng nhằm tăng cường khả năng cấp cứu bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp.
Bệnh viện được thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng 2, gồm 18 khoa phòng, có diện tích gần 12 ha nằm bên cạnh quốc lộ 28 (TP Gia Nghĩa cũ) rất thuận tiện cho việc đi lại.
Đơn vị đang tập trung thi công tại khu vực tòa nhà chính của dự án. Tòa nhà gồm khối 4 tầng, khối 7 tầng và 1 tầng hầm. Diện tích xây dựng chính khoảng trên 8.200m2, tổng diện tích sàn gần 48.000m2.
Cận cảnh sân đáp máy bay trực thăng trên tầng thượng của bệnh viện.
Công nhân đang thi công các hạng mục nền, vỉa hè, lối đi xung quanh bệnh viện.
Các công nhân tranh thủ làm việc để sớm hoàn thành các hạng mục, đưa bệnh viện vào chạy thử.
Đối với phần cải tạo sửa chữa, các khối nhà B, C, D, E đã hoàn thành bàn giao. 1/2 khối nhà A đã hoàn thành và bàn giao trong tháng 9, phần còn lại sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu hoàn thành trong tháng 12 năm nay.
Theo đại diện đơn vị thi công, hiện tại nhà thầu lắp đặt thiết bị chính như thang máy, đèn, thiết bị vệ sinh. Đơn vị tiếp tục nhập thiết bị đầu cuối đầy đủ trong tháng 9 để lắp đặt xong trong tháng 10.
Các hệ thống điện, nước năng lượng mặt trời đã sẵn sàng đi vào chạy thử.
Chủ đầu tư và thi công thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thi công của các công nhân để đảm bảo tính chuẩn xác, an toàn khi dự án đi vào chạy thử và hoạt động.
Bên trong bệnh viện, các hạng mục sảnh, phòng bệnh đều đã cơ bản hoàn thành.
Công nhân chà, đánh bóng tường, vách để hoàn thiện, sơn màu.
Theo người dân sống tại Gia Nghĩa, họ rất kỳ vọng công trình hoàn thành và sớm đi vào hoạt động, giúp bà con ở vùng sâu vùng xa đỡ âu lo mỗi khi bệnh nặng.
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gợi mở, ngành y tế cần nghiên cứu mô hình kết hợp điều trị và nghỉ dưỡng. Đặc biệt khi Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành hoàn thành, bệnh viện cần có những chiến lược để thu hút bệnh nhân tới chăm sóc, điều trị.
