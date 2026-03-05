Cận cảnh 3 mẫu xe lọt vào chung kết Ô tô thế giới của năm 2026

(VTC News) -

Ban tổ chức giải thưởng Ô tô thế giới năm 2026 vừa công bố danh sách những mẫu xe lọt vào vòng chung kết.

Trong đó, ba tên tuổi sẽ tranh tài ở hạng mục quan trọng nhất là Ô tô thế giới của năm gồm BMW iX3, Hyundai Palisade và Nissan Leaf.

Ba mẫu xe BMW iX3, Hyundai Palisade và Nissan Leaf tranh giải Ô tô thế giới của năm 2026.

Kết quả sẽ được công bố tại triển lãm ô tô New York vào ngày 1/4. Danh sách năm nay cho thấy sự áp đảo của các dòng xe điện.

Đại diện từ Đức là chiếc BMW iX3 sở hữu pin dung lượng 108,7 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 805 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn (WLTP).

.

Đáng chú ý, mẫu xe này hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh, chỉ cần 10 phút sạc để đi thêm quãng đường 370 km.

BMW iX3 trang bị hai động cơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, sản sinh công suất 463 mã lực và mô-men xoắn 645 Nm. Cấu hình này giúp xe tăng tốc 0-97 km/h trong 4,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h

Khoang lái của xe được trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Bên trong khoang lái, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái toàn cảnh cùng trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp mẫu xe này nhận được đánh giá cao.

Nissan Leaf thế hệ mới chuyển đổi hoàn toàn sang kiểu dáng xe đa dụng cỡ nhỏ với thiết kế tối ưu tính khí động học.

Nissan Leaf lột xác với kiểu dáng xe lai đa dụng hiện đại.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng 75 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 488 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đáng chú ý, Nissan thay đổi cổng sạc sang tiêu chuẩn Bắc Mỹ (NACS), cho phép người dùng tiếp cận hệ thống trạm sạc siêu nhanh diện rộng. Với mức giá khởi điểm từ 29.990 USD, đây là lựa chọn xe thuần điện có chi phí sở hữu thấp nhất trong số ba ứng cử viên.

Không gian bên trong Nissan Leaf với màn hình kép 14,3 inch và hệ thống âm thanh vòm tích hợp.

Không gian nội thất của xe được nâng cấp trần kính toàn cảnh có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng và hệ thống âm thanh vòm cao cấp, tập trung vào trải nghiệm cho người sử dụng.

Hyundai Palisade thế hệ mới sở hữu thiết kế hình khối góc cạnh với kích thước bề thế đặc trưng của dòng xe gia đình cỡ lớn. Mẫu xe từ Hàn Quốc cung cấp hai tùy chọn gồm động cơ xăng V6 3.5L truyền thống và hệ thống động cơ lai (hybrid) tăng áp 2.5L.

Hyundai Palisade thế hệ mới sở hữu thiết kế khối hộp vuông vức.

Hyundai Palisade thế hệ mới sở hữu thiết kế hình khối góc cạnh với kích thước bề thế đặc trưng của dòng xe gia đình cỡ lớn. Mẫu xe từ Hàn Quốc cung cấp hai tùy chọn gồm động cơ xăng V6 3.5L truyền thống và hệ thống động cơ lai (hybrid) tăng áp 2.5L.

Trong đó, phiên bản lai đạt tổng công suất 329 mã lực với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,9 lít trên 100 km.

Nội thất Hyundai Palisade trang bị màn hình cong đôi 12,3 inch cùng cấu hình ghế thương gia.

Không gian nội thất được tối ưu cho 7 hoặc 8 người ngồi với hệ thống màn hình cong đôi 12,3 inch tích hợp nhiều tính năng giải trí. Đây là mẫu xe duy nhất trong danh sách duy trì lựa chọn động cơ đốt trong kết hợp điện hóa, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự đa dụng và phạm vi di chuyển dài.

Tại các hạng mục phụ, xe điện cũng chiếm ưu thế rõ rệt. Ở giải thưởng Xe điện thế giới, BMW iX3 và Nissan Leaf sẽ đối đầu với Mercedes CLA.

Hạng mục Xe sang thế giới là cuộc cạnh tranh giữa Cadillac Vistiq, Lucid Gravity và Volvo ES90.

Cadillac VISTIQ mang ngôn ngữ thiết kế sang trọng đặc trưng của dòng xe điện Mỹ.

Ngay cả ở phân khúc Xe hiệu năng cao, mẫu xe điện Hyundai Ioniq 6 N cũng góp mặt để so tài cùng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong như BMW M2 CS và Chevrolet Corvette E-Ray.

Giải thưởng Ô tô thế giới của năm là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2003. Kết quả được quyết định bởi hội đồng giám khảo gồm 102 nhà báo chuyên về lĩnh vực ô tô đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để đủ điều kiện tham gia, các mẫu xe phải được mở bán tại ít nhất hai thị trường lớn trên hai lục địa khác nhau trước thời điểm ngày 30/3 của năm trao giải. Trong hai năm gần nhất, các mẫu xe điện đến từ Hàn Quốc là Kia EV9 và Kia EV3 đã liên tiếp giành ngôi vị cao nhất tại giải thưởng này.