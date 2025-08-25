Cán bộ xã miền núi Nghệ An băng qua lũ dữ đưa hơn 120 dân bản đến nơi an toàn

(VTC News) -

Cán bộ xã miền núi Nghệ An vượt lũ dữ đưa hơn 120 người dân đến nơi an toàn. (Nguồn: FB Nguyễn Viết Lam Lam)

Ngày 25/8, một phóng viên của Báo Biên phòng đăng lên mạng xã hội Facebook đoạn clip dài 29 giây ghi lại cảnh lực lượng chức năng xã Nhôn Mai (Nghệ An) vượt qua dòng lũ đang chảy cuồn cuộn, đưa người dân ở bản vùng sâu đến nơi an toàn.

Trong clip, nước suối dâng cao chảy cuồn cuộn, đục ngầu trong mưa lớn. Bên kia suối, một nhóm người dân đang đứng đợi sẵn. Không ngần ngại, nhóm cán bộ xã băng qua dòng suối chảy xiết, lần lượt dìu từng người qua suối.

Nhóm cán bộ xã Nhôn Mai vượt dòng lũ dữ đưa người dân đến nơi tránh trú. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip sau khi đăng tải khiến nhiều người xúc động, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần hết lòng vì dân trong tình huống khẩn cấp của nhóm cán bộ xã.

Lãnh đạo UBND xã Nhôn Mai xác nhận đoạn clip trên được một người dân tại địa phương quay vào sáng 25/8.

Thời điểm trên, xã Nhôn Mai đang có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki). Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, uy hiếp sự an toàn của nhiều hộ dân ở bản vùng sâu Phá Mựt. Dòng suối qua bản cũng dâng cao, trở nên hung dữ và vô cùng nguy hiểm.

Trong tình thế cấp bách, cán bộ xã khẩn trương kêu gọi người dân di dời, chia thành từng nhóm băng qua dòng suối dữ để đưa từng người đến nơi an toàn.

Nhóm tham gia gồm cán bộ xã, lực lượng quân sự, công an và một số người dân. Lãnh đạo xã Nhôn Mai cho biết, tổng cộng có 27 hộ với hơn 120 nhân khẩu ở bản Phá Mựt đã được di dời xuống bản Tân Mai, khu vực hội chợ của xã để tránh trú.