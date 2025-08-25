Bão số 5 càn quét: Nhà cửa đổ sập, cây cối bật gốc, trụ điện bị quật ngả nghiêng

Chiều tối 25/8, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn mưa nặng hạt. Tại các xã ven biển, đặc biệt là Thiên Cầm, mưa to kèm theo gió lớn vẫn đang càn quét.
Nhiều nhà dân ven biển Thiên Cẩm bị tốc mái.
Không ít ngôi nhà không kiên cố bị gió kéo sập.
Các hàng quán ven biển cũng bị gió bão quật tả tơi.
Một quán ăn ven biển Thiên Cầm bị gió cuốn phăng mái.
Cây xanh bị quật nằm ngả nghiêng.
Không chỉ cây xanh gãy đổ, nhiều trụ điện cũng bị gió lớn công phá nằm ngả nghiêng.
Một số cột điện bị kéo đổ do gió giật mạnh.
Sóng lớn vẫn cuộn vào bờ, tung bọt trắng xóa.
